Calciomercato Roma/ News, Ferrero: Schick doveva andare all'Inter, ma...  (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

L'acquisto di calciomercato più importante della storia della Roma ancora non ha messo piede in campo, è iniziata in salita infatti l'avventura in giallorosso di Patrik Schick. Attaccante rapido e abile a giocare in diverse posizioni in campo è un ragazzo dalla grandissima qualità sia per caratteristiche tecniche che fisiche. Di lui ha parlato a La Gazzetta dello Sport il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che ha sottolineato come avrebbe voluto trattenere ancora un anno il calciatore prima che questi palesasse la volontà di andare via subito. Ferrero spiega: "Lo volevano tutti dal Monaco al Paris Saint German fino alla Juventus e la Roma. Senza il blocco del governo cinese oggi però sarebbe all'Inter insieme a Milan Skriniar". Parole importanti che rivelano un'indiscrezione che fino a questo momento era rimasta celata.

MONCHI SEGUE VILHEN, BOETIUS, ZINCHENKO, SERIE E PLEA

E' un Monchi molto attivo già in vista del calciomercato di gennaio. Il direttore sportivo della Roma ha deciso di mettere il turbo per andare a prendere un calciatore che potrebbe essere davvero molto importante in vista del futuro. Come già sottolineato ieri Monchi è andato a vedere le partite Feyenoord-Manchester City e Waregem-Nizza alla ricerca di calciatori di assoluto valore. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.it pare che nelle fila degli olandesi abbia visionato Vilhen e Boetius con grande attenzione. Il primo è un centrocampista classe 1995 di grande forza fisica mentre il secondo un attaccante rapido e di grande prospettiva. Nelle fila del club inglese c'è da sottolineare l'interessamento per Zinchenko trequartista ucraino cercato con insistenza dal Napoli nell'ultima sessione di calciomercato. Nella seconda gara invece sono stati seguiti Plea e Seri ormai nel mirino giallorosso da diverso tempo.

© Riproduzione Riservata.