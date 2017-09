Monopoli-Matera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Matera, LaPresse

Monopoli-Matera, diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, è in programma sabato 23 settembre 2017 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani e sarà una gara valida per la quinta giornata di Serie C girone C. In un primo momento era stato designato a dirigere il match il signor Chindemi di Viterbo, ma a causa di un infortunio si è reso necessario sostituirlo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA DIRETTA MONOPOLI MATERA

Non ci sarà nessuna diretta tv per Monopoli-Matera che invece sarà possibile seguire come tutte le partite di Serie C in diretta streaming video su internet collegandosi al sito www.sportube.tv, dove si può sbloccare la visione del match pagando 2,90 €.

IL CONTESTO

La squadra allenata da Massimiliano Tangorra si presenta all'appuntamento contro la compagine lucana da capolista solitaria: il Monopoli - che in casa è imbattuto - attualmente occupa la prima posizione in classifica con 10 punti ed è irraggiungibile anche per Bisceglie e Siracusa che hanno una partita in meno e al massimo possono arrivare a 9 punti; la formazione allenata da Gaetano Auteri, invece, si trova appena sopra la zona play-out con 4 punti (che sarebbero in realtà 5 senza la penalità) e in trasferta non ha ancora vinto. Dopo aver battuto Cosenza e Fondi il Monopoli ha impattato 0-0 contro l'Agrakas per poi ritrovare subito i tre punti espugnando il campo della Sicula Leonzio con un 3 a 0 che non ha ammesso repliche; più stentata la partenza del Matera che dopo aver battuto all'esordio l'Agrakas non ha più saputo vincere, perdendo contro la Sicula Leonzio e pareggiando con Cosenza e Reggina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le formazioni in campo dal primo minuto. I padroni di casa avranno l'esperto Bifulco tra i pali, la linea difensiva prevede la presenza dei centrali Bacchetti, Bei e Ricci; diamo un'occhiata alla linea mediana che sarà affollatissima visto che ci saranno tre centrocampisti e due terzini che eventualmente scaleranno dietro quando ci sarà da contenere gli assalti degli avversari; per quanto riguarda l'attacco le due punte dovrebbero essere Genchi e Sarao anche se non è escluso un impiego di Paolucci. Il Matera potrebbe rispondere con il seguente undici: tra i pali ci sarà Golubovic, davanti a sé l'estremo difensore avrà sicuramente capitan Stendardo e De Franco, l'ultimo posto a disposizione se lo contenderanno Mattera e Buschiazzo; nella linea mediana scaleranno i terzini Angelo e Scognamillo, i centrocampisti di ruolo dovrebbero essere De Falco (al Benevento in B lo scorso anno) e Maimone; il tridente d'attacco sarà composto dalla punta centrale Dugandzic che al suo fianco avrà l'ala destra Battista e l'ala sinistra Strambelli.

LA CHIAVE TATTICA

Per il suo Monopoli il mister Tangorra predilige il modulo 3-5-2, l'unico utilizzato da quando è cominciata la stagione, finora gli ha fruttato tre vittorie e un pareggio in campionato, un successo e una sconfitta nella coppa di lega. L'allenatore del Matera, Auteri, nelle sei uscite ufficiali tra campionato e coppa, ha quasi sempre utilizzato il 3-4-3 con la variante dei due trequartisti dietro all'unica punta anziché usare le due ali che di norma la affiancano.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker non si sbilanciano più di tanto anche se propongono quote un po' più basse per la vittoria del Monopoli: su WilliamHill l'1 dei padroni di casa viene dato a 2,25 mentre su PaddyPower è possibile ottenere una vincita pari a 3,05 la posta in palio per il risultato di parità, su Bet365 il 2 degli ospiti è caratterizzato da una quota di 3,10. Unibet ritiene che sia una partità più da Under (1,72) che da Over (2,00) poiché entrambe le squadre non sono particolarmente propense al gol; infine su Betclic vi segnaliamo la quota di 10,50 per il risultato esatto di 2-0 in favore del Monopoli.

