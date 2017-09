Calciomercato Inter/ News, luci e ombre a San Siro: stupisce Karamoh, delude Dalbert (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Dalbert Henrique - La Presse

Finalmente Yann Karamoh, potrebbe essere questo il titolo di Inter-Genoa e lasciamo perdere poi che la partita l'ha decisa con un colpo di testa Danilo D'Ambrosio. L'esterno d'attacco francese classe 1998 è entrato in campo in un momento molto complicato della gara di ieri e ha dimostrato subito i motivi per cui l'Inter nell'ultima sessione di calciomercato lo è andato a pescare dal Caen. Rapido, tecnico, ma soprattutto dotato di grande personalità questo calciatore può fare moltissima strada. Probabilmente Karamoah ha bisogno di tempo, ma ha dimostrato comunque che anche essendo giovanissimo non ha problemi a entrare in campo per spaccare una partita con la sua rapidità, tenendo anche il pallone alto e proteggendolo con un fisico non da poco. In pagella tutti i maggiori quotidiani sportivi gli hanno dato un buon voto, dimostrando di essere un ragazzo di ottima qualità e soprattutto di prospettiva.

DELUDE IL NUOVO TERZINO DALBERT

L'Inter sembra non aver fortuna sul calciomercato con i terzini sinistri. L'ultimo di un'infinita lista è Dalbert Henrique che fino a qui ha un po' deluso. Arrivato dal Nizza per venti milioni di euro ha alternato cose buone ad altre che lo sono decisamente meno. La sensazione netta però è che sia il classico terzino brasiliano, bravissimo a offendere ma con tanti dubbi quando deve andare a coprire. Proprio ieri contro il Genoa in casa ha fatto correre diversi rischi alla squadra di Luciano Spalletti, uno su tutti quello che ha lasciato partire Omeonga che avrebbe anche segnato se non avesse trovato sulla sua strada uno strepitoso Samir Handanovic in grado di respingere il pallone e di rialzarsi per non farlo finire in porta. Sicuramente Dalbert ha buoni margini di miglioramento, ma l'idea è che l'Inter sul calciomercato avrebbe potuto fare molto meglio con venti milioni di euro anche perché di terzini mancini in giro ce ne erano davvero diversi.

© Riproduzione Riservata.