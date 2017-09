Calciomercato Juventus/ News, il Manchester United farà follie per Dybala (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Tra l'asse Juventus-Manchester United l'estate del 2016 si è concretizzato un'affare incredibile con il passaggio di Paul Pogba in Inghilterra, da dove era arrivato per una cifra irrisoria, segnando il primo acquisto della storia a tre zeri nell'era degli euro. Ora il Manchester potrebbe provare l'assalto per arrivare alla stella dei bianconeri Paulo Dybala. Il Daily Mirror sottolinea infatti che il club inglese sia pronto ad offrire ben 175 milioni di euro per provare a prendersi il secondo numero dieci di fila dopo proprio il centrocampista francese. Difficile pensare che i bianconeri possano lasciar partire la Joya, ma probabilmente sarà importante capire anche quale sarà la volontà del calciatore. Tornerà nuovamente la solita telenovela che vedremo se porterà il calciatore a preferire la maglia o il denaro, anche se in tutte le interviste l'argentino ha sempre ribadito la sua volontà di raccogliere l'eredità in bianconero di Alessandro Del Piero.

FABINHO SEMPRE NEL MIRINO

La Juventus continua a monitorare sul calciomercato il nome del centrocampista Fabinho del Monaco. Il duttile classe 1993 brasiliano ha dimostrato di essere in rampa di lancio anche se costa davvero molto. Secondo quanto riportato da Don Balon pare che i bianconeri continueranno a seguire il calciatore con grande attenzione. Bisogna fare attenzione però alla folta concorrenza con diversi club inglesi pronti a fare follie per Fabinho. Cresciuto nelle giovanili di Fluminense e Rio Ave era stato portato in Europa dal Real Madrid che però non lo aveva riscattato dopo una stagione in prestito. Nell'estate del 2013 il club del Principato è piombato sul calciatore, facendogli negli anni collezionare 132 presenze e mettendo a segno anche 15 reti. Staremo a vedere se il ragazzo arriverà in Italia dando ancora più sostanza al centrocampo di una Juventus che si sta rinnovando.

