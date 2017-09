Calciomercato Milan/ News, pazza idea Cavani! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Edinson Cavani - La Presse

Edinson Cavani è in rotta col Paris Saint German e scalda il calciomercato italiano. E' noto ormai che il calciatore uruguaiano sia a un passo dalla cessione con Neymar Jr pronto a puntare i piedi pur di diventare l'uomo imprescindibile della squadra di Unai Emery. E' così che il Milan potrebbe tentare la pazza idea Cavani. Secondo quanto riportato da Rai Sport pare che i rossoneri ci stiano pensando seriamente già per il calciomercato di gennaio prossimo. L'unico problema rimane un ingaggio faraonico che potrebbe mettere in difficoltà il club di Vincenzo Montella nella trattativa rispetto alla forza economica più prepotente di Real Madrid e soprattutto dei club inglesi. Senza dimenticare le altre due piste italiane con Juventus e Napoli che più defilate monitorano con più attenzione il movimenti del calciatore uruguaiano. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore perché probabilmente ne vedremo delle belle.

I ROSSONERI PIOMBANO SU TRIGUEIROS DEL VILLARREAL

Il Milan ha lasciata libera solo un casella nell'ultimo calciomercato che avrebbe voluto chiudere con l'acquisto di un centrocampista in grado di dare il cambio a Franck Kessiè. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che nel mirino sia finito Manu Trigueiros del Villarreal, giocatore in grado di disimpegnarsi sia in un reparto a due che in un centrocampo a tre. Nato a Talavera de la Reina nel 1991 è cresciuto nella Primavera del Real Murcia. E' stato acquistato quando aveva compiuto appena diciannove anni. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica può giocare in diversi ruoli. L'unico suo cruccio è il non aver ancora mai centrato una convocazione con la maglia della nazionale spagnola. Staremo a vedere se arriverà in Italia dove potrebbe esplodere definitivamente e magari conquistare anche la maglia delle furie rosse che sogna davvero da molto tempo per coronare una carriera fino a questo momento comunque importante.

