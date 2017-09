Calciomercato Napoli/ News, ecco chi arriverà per sostituire Milik (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik - La Presse

L'infortunio di Arkadiusz Milik non porterà a un acquisto immediato, cercando di puntare sul calciomercato degli svincolati lo conferma Repubblica. Nella lista gratuita ci sono tanti giocatori di livello come Alberto Gilardino o Giuseppe Rossi, ma gli azzurri non dovrebbero puntare su nessuno di questi. L'idea è quella di portare nella sessione di calciomercato di gennaio in azzurro Roberto Inglese, calciatore che è stato acquistato dal Chievo Verona in estate e lasciato parcheggiato proprio ai clivensi. Giocatore dotato di fisico e di grande spessore può fare la differenza anche partendo dalla panchina. Il Napoli non ha intenzione di puntare su altri calciatori anche perché Maurizio Sarri è convinto di poter puntare ancora su Dres Mertens nel ruolo di falso nove e per questo l'approdo di Roberto Inglese a gennaio può essere considerato sufficiente considerando anche la possibilità di lanciare nel ruolo di prima punta il giovane Ounas.

LA PREMIER PREME PER ALLAN

Tra i calciatori a cui il Napoli deve stare molto attento c'è sicuramente Allan preso di mira dal calciomercato inglese. A rilevarlo è il giornalista della Rai Ciro Venerato che ha parlato ai microfoni di Radio Crc, sottolineando che il ragazzo in Premier League ha davvero moltissimi ammiratori e che già l'estate scorsa c'erano stati diversi sondaggi. Venerato sottolinea: "Ora è prematuro parlare di calciomercato, certo se dovesse continuare a giocare così in primavera il ragazzo potrebbe chiedere al Presidente Aurelio De Laurentiis il rinnovo di contratto con un adeguamento del suo attuale stipendio". Il centrocampista brasiliano classe 1991 è arrivato al Napoli nell'estate del 2015 per dodici milioni di euro più il prestito biennale dell'attaccante colombiano Duvan Zapata. Staremo a vedere cosa accadrà nel suo futuro e se il ragazzo sarà pronto a dimostrare attaccamento o se vorrà cambiare aria.

