Calciomercato Roma/ News, Monchi: Manolas è contento in giallorosso (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

Tra i tanti punti interrogativi delle prossime sessioni di calciomercato della Roma c'è di sicuro il difensore greco Kostas Manolas. A un passo dallo Zenit San Pietroburgo in estate il calciatore sembra ormai prossimo a rinnovare con i giallorossi. Il direttore sportivo giallorosso Monchi ha parlato ai microfoni di Premium Sport sottolineando che il calciatore è molto felice di rimanere in giallorosso. Sicuramente Manolas ha dimostrato di essere un ragazzo di assoluto livello, abile a muoversi nelle due fasi e padrone assoluto della squadra di Eusebio Di Francesco che piano piano sta costruendo una squadra pronta a stupire tutti. Staremo a vedere quali saranno le novità ricordando anche che la Juventus probabilmente proverà un nuovo assalto visto che già in estate fu molto vicino dal portarlo in bianconero. Sarà determinatamente probabilmente la volontà del calciatore.

PARLA L'AGENTE DI GROSSI

In estate la Roma ha ceduto il giovane difensore Lorenzo Grossi a titolo definitivo alla Pro Vercelli. Il classe 1998 infatti in futuro potrebbe tornare nella capitale con il club giallorosso che avrebbe una prelazione per il calciatore. Danilo Caravello ha parlato a Calciomercato.it, sottolineando: "Nella Pro Vercelli abbiamo trovato una società che lavora bene e che ha buoni rapporti con la Roma. Il contratto qui è un biennale e l'intenzione è quello di lavorare sul giovane per trasformarlo in un calciatore importante anche per la Roma che comunque mantiene una prelazione su di lui". La Roma ha già fatto operazioni importanti e cercherà di portare il ragazzo nuovamente nella sua squadra per cercare di trovargli una collocazione importante. Sicuramente Grossi è un giovane promettente, il resto ce lo dirà poi il rettangolo verde di gioco dove il ragazzo avrà possibilità quest'anno di giocare.

