Calciomercato Inter/ News, Wanda Nara e la clausola di Mauro Icardi (Ultime notizie)

Sicuramente quando si parla di Mauro Icardi è facile arrivare al calciomercato e alla possibilità di vedere l'argentino lasciare l'Inter e magari anche l'Italia. Ieri è stata una giornata importante per Wanda Nara la moglie del capitano dell'Inter che ha presentato il suo libro ''Campione in campo e nella vita''. La donna ha parlato anche del futuro del marito, sottolineando: "Luciano Spalletti ha detto che ci vorrebbe per Mauro Icardi una clausola di 700 milioni di euro alla Isco? Se lo dice il mister va benissimo, ma bisogna vedere cosa pensa l'Inter. Noi siamo felici e tranquilli". Sicuramente bisognerà anche capire come si muoveranno società molto importanti che da sempre seguono il calciatore argentino con interesse. Sta di fatto che Icardi a Milano è già considerato uno dei giocatori più importanti anche perché la società gli ha dato fiducia assoluta con tanto di fascia di capitano.

DAMIANI SU KARAMOH

Si è parlato molto della voglia dell'Inter di andare a prendere un trequartista importante nel calciomercato di gennaio. Secondo Oscar Damiani, importante procuratore, il calciatore però è già presente in questo momento in rosa. Si tratta del giovanissimo Yann Karamoh che Luciano Spalletti ha mandato in campo per la prima volta nella ripresa della gara contro il Genoa di Ivan Juric. L'agente ha parlato a FcInterNews sottolineando: "Karamoh potrebbe essere lui il trequartista che Luciano Spalletti sta cercando. Il ragazzo può giocare in tutti i ruoli d'attacco dietro la prima punta. Deve pensare solo a lavorare e può essere un'alternativa a gara in corso oppure anche una soluzione utile per partire dal primo minuto". Karamoh è arrivato dal Caen ed è un calciatore giovane e di grande prospettiva. Farà di sicuro davvero molto bene se avrà la possibilità di giocare con continuità.

