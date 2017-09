Calciomercato Juventus/ News, Alex Sandro pronto a rinnovare fino al 2022 (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

Continuano le voci di calciomercato che ruotano attorno ad Alex Sandro della Juventus con il Chelsea di Antonio Conte che sembra pronto a provare un assalto nella sessione di riparazione del prossimo gennaio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com però pare che il club bianconero stia pensando di far rinnovare al brasiliano il suo attuale contratto fino al giugno del 2022 portando l'ingaggio a ben cinque milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità molto importanti e magari anche la firma del ragazzo ex Porto che arriverebbe così a guadagnare una delle cifre più importanti nella rosa bianconera. Già in estate il club campione d'Italia ha rifiutato un paio di offerte faraoniche da parte del Chelsea con il Manchester City che lo segue fin dai tempi di Porto quando provò a prenderlo nell'estate in cui poi Alex Sandro sbarcò proprio a Torino.

I BIANCONERI AVEVANO PENSATO A MARCO GIAMPAOLO

Torna a splendere tra gli allenatori di Serie A il nome di Marco Giampaolo dopo la vittoria per 2-0 in Sampdoria-Milan. Il tecnico in questione è stato più volte accostato in sede di calciomercato alla Juventus con i bianconeri che hanno pensato davvero a lui in passato. A rilevarlo è il tecnico ex Ascoli Massimo Silva che a TuttoMercatoWeb ha sottolineato: "Ho visto la partita contro il Milan e per certi versi ho rivisto il primo Giampaolo. La squadra era perfetta ed equilibrata in tutto. Credo che il tecnico sia finalmente pronto per il salto in una grande big. Non a caso la Juventus e il Milan in passato avevano già pensato a lui". Sicuramente al momento non ci sono indizi per pensare a un addio di Massimiliano Allegri, ma comunque il nome di Marco Giampaolo, come quello di Simone Inzaghi, rimangono situazioni aperte in visto del futuro. Potrebbe proprio essere la Juventus a bussare alla porta della Sampdoria quando finirà l'idillio con Massimiliano Allegri.

