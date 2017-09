Calciomercato Milan/ News, Suso rinnova fino al 2022 (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Suso - La Presse

Alla fine è arrivato il rinnovo del contratto di Suso che ha firmato con il Milan fino al 2022. E' questo un vero e proprio colpo di calciomercato dei rossoneri che possono così legare ancora a lungo il calciatore spagnolo al loro progetto. Per il calciatore arriva anche un ritocco verso l'alto del contratto che dimostra come la società creda veramente molto nei suoi confronti. Fantasista classe 1993 era stato scoperto dal Liverpool che lo era andato a pescare dal Cadice quando aveva ancora diciassette anni. Dopo un prestito all'Almeria per Suso arrivò una stagione piuttosto negativa quella 2014/15 in cui non collezionò nemmeno una presenza prima di essere ceduto proprio al Milan. In rossonero dopo sei mesi deludenti decidono di cederlo in prestito al Genoa dove esplode definitivamente. Dal settembre scorso è diventato uno degli imprescindibili di Vincenzo Montella.

TACCONI SU BONUCCI

Ogni volta che il Milan fa un passo falso si torna a commentare l'acquisto di calciomercato più importante della scorsa estate e cioè Leonardo Bonucci. Arrivato al Milan per circa quaranta milioni ci si aspettava da lui qualcosa di più anche perché a Milano gli avevano addirittura dato la fascia di capitano. Giocatore importante e di assoluto livello proverà a dimostrare tutte le sue qualità, ma è inevitabile che piovano polemiche per il suo frettoloso addio al mondo bianconero. Ne ha parlato un ex calciatore della Juventus Stefano Tacconi. Ecco le sue parole a TuttoMercatoWeb: "Leonardo Bonucci ha fatto una scelta che per me è stata sbagliata. Non puoi spendere così tanto e comprare a vanvera così il Milan ora fa fatica a trovare un assetto giusto". Parole importanti che ci fanno capire come ancor di più c'è un peso sulle spalle di Leonardo Bonucci difensore che deve assolutamente dare al Milan la possibilità di reagire dopo un momento così difficile.

© Riproduzione Riservata.