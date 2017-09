Calciomercato Napoli/ News, ottimismo per il rinnovo di Ghoulam (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

C'è ottimismo attorno al rinnovo di Faouzi Ghoulam terzino algerino del Napoli che va in scadenza alla fine della stagione. Il calciomercato lo guarda con grande interesse, ma il ragazzo non dovrebbe muoversi anche perché in azzurro è titolare inamovibile e pronto a conquistare trofei prestigiosi per arricchire la sua bacheca e quella del club. Il suo gol negli ultimi minuti della gara del Paolo Mazza contro la Spal ha regalato sicuramente grande emozione e mostrato nell'esultanza il suo attaccamento alla maglia. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, a Si Gonfia la Rete, trasmissione di Raffaele Auriemma su Radio Crc, pare che l'unico nodo da sciogliere sia la clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe fissarla attorno ai quaranta milioni di euro, una cifra che potrebbe permettere anche a qualche grande club di provare l'improvviso assalto. Per l'accordo economico si parla di 2.5 milioni di euro netti a stagione.

PARLA L'AGENTE DI SEPE

Alla fine Luigi Sepe è rimasto al Napoli per fare il secondo di Pepe Reina dopo una lunga sessione estiva di calciomercato dove sono stati molti i club importanti a monitorarlo per farlo giocare titolare. Il ragazzo però è stato felice di rimanere là dove è cresciuto dove però ha avuto pochissimo spazio. L'addio di Pepe Reina a fine stagione non gli darà probabilmente una maglia da titolare, ma questi è sicuramente felice di essere a Napoli anche se da riserva. Il suo procuratore Mario Giuffredi ha parlato a Radio Crc, sottolineando: "Quest'anno fa il secondo al Napoli che gli ha rinnovato anche il contratto dimostrando nei suoi confronti grande fiducia. Reina è fondamentale per il gruppo. A Luigi Sepe ho sempre detto di allenarsi bene e di tenersi pronto. Potrebbero aprire scenari importanti visto che degli attuali portieri in rosa sarà l'unico a rimanere in azzurro anche tra un anno". Staremo a vedere se magari il Napoli deciderà di puntare su di lui.

