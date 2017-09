Calciomercato Roma/ News, torna di moda Lenglet per la difesa (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La difesa della Roma si ritrova con la coperta un po' corta soprattutto dopo l'infortunio dell'ultimo acquisto di calciomercato Hector Moreno. Servono difensori importanti con la possibilità di vedere un nuovo assalto a uno dei pallini del direttore sportivo spagnolo della Roma, Clement Lenglet del Siviglia. Il ragazzo è stato cercato anche nell'ultima sessione di calciomercato con i giallorossi che hanno fatto diversi tentativi senza riuscire a chiudere l'affare. Lenglet è un classe 1995 cresciuto nelle giovanili del Nancy, passato al Siviglia nel gennaio scorso per firmare un contratto fino al 2021. Difensore fisico di 186 centimetri potrebbe dare alla Roma la fisicità che va cercando Eusebio Di Francesco. Staremo a vedere se si potrà provare a chiudere un'eventuale trattativa magari già nella sessione di calciomercato di riparazione di gennaio. Di sicuro Monchi ci proverà ancora.

LUCAS LIMA NEL MIRINO

Tra i calciatori che la Roma continuerà a inseguire sul calciomercato c'è di sicuro anche Lucas Lima. Nato a Marilia il 9 luglio del 1990 questi è un centrocampista di grande affidabilità che è stato diverse volte vicino all'Europa senza però riuscirci mai ad arrivare. Ora ha ventisette anni e raggiunta la piena maturità calcistica sembra pronto per il grande salto. Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili dell'Inter de Limeira dove l'International l'ha preso da giovanissimo per poi prestarlo allo Sport e cederlo al Santos. Con i bianconeri gioca dal 2014 e grazie a ottime prestazioni ha conquistato anche la maglia della nazionale brasiliana. E' un ragazzo dotato di grande qualità, ma purtroppo come capita spesso ai sudamericani fa fatica a trovare continuità a causa anche di un carattere un po' particolare. La Roma lo monitora con attenzione e non è detto che non possa provare l'assalto già nella sessione di calciomercato di gennaio quando sicuramente qualche movimento in entrata verrà fatto.

