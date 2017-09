CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, il Chelsea getta la spugna per Alex Sandro (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di calciomercato per quanto riguarda Alex Sandro al Chelsea. Antonio Conte si è innamorato letteralmente del terzino brasiliano della Juventus e ha provato il tutto per tutto nell'ultima sessione di calciomercato per portarlo in Inghilterra. Giocatore rapido e dotato di grandissima tecnica ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini sinistri del mondo. Stavolta però pare che il Chelsea abbia deciso di alzare bandiera bianca come riportato dal Daily Star. Infatti i blues avrebbero capito che non c'è niente di fare con la Juventus che è pronta a rinnovare il contratto del calciatore ex Porto. Si parla di un accordo che potrebbe essere ratificato attorno ai cinque milioni di euro che è la stessa cifra proposta da parte della squadra di Antonio Conte. Il futuro di Alex Sandro sarà in bianconero e lo sarà ancora per molti anni.

ANCHE I BIANCONERI SU WAHI

Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno dimostrato che alla Juventus si lavora molto anche sul calciomercato dei giovani. Sono tantissimi i calciatori che sono stati messi nel mirino nell'ultima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Le Parisien pare infatti che anche i bianconeri siano su Elye Wahi calciatore di quattordici anni che in Francia tutti considerano l'erede di N'Golo Kante del Chelsea. Al momento bisogna lavorare per cercare di capire se si potrà opzionare un calciatore che potrà partire però solo al compimento di sedici anni. Al momento Wahi gioca con la maglia del Caen nelle squadre giovanili. Ragazzo dotato di fisicità e grande tecnica viene considerato veramente un grande talento per il futuro tanto che sono davvero moltissimi i club interessati alla sua acquisizione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime sessioni di calciomercato e se i bianconeri ci misero la mano.

