Calciomercato Inter/ News, Bissouma idea per il centrocampo (Ultime notizie)

Tra i punti deboli dell'Inter di Luciano Spalletti c'è soprattutto il centrocampo che in queste prime giornate di campionato non ha offerto grandi soluzioni di continuità a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo nel suo 4-2-3-1 continua a variare gli uomini alla ricerca di una quadratura che sembra non esserci. Sicuramente servono giocatori determinati e il calciomercato di gennaio potrebbe essere utile anche per questo. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it nel mirino del calciomercato sarebbe finito il ventunenne Yves Bissouma calciatore del Lille che piace da molto tempo a Walter Sabatini. Il dirigente nerazzurro segue sempre con grande attenzione il calcio francese e sembra pronto a preparare un'offensiva per questo calciatore. In estate si mormora che il club transalpino abbia già rifiutato un'offerta da venti milioni di euro per un calciatore che sembra destinato ad avere una carriera fatta di soddisfazioni e successi.

UN BENFICA FATTO PER GABIGOL

Tra le operazioni di calciomercato nell'ultima sessione estiva ce n'è una che sicuramente desta grande curiosità e cioè quella del passaggio di Gabigol al Benfica. Il brasiliano potrebbe tornare un domani all'Inter nonostante un contratto che al momento favorisce totalmente la società lusitana. Al microfono di TuttoMercatoWeb ha parlato Pedro Ponte giornalista di Record che ha sottolineato: "In questo momento Gabriel Barbosa non sta giocando molto com Benfica anche se il suo adattamento procede bene". Non ha espresso un'opinione personale sul calciatore, ma è convinto che Rui Vitoria, allenatore delle Aquile portoghesi, stia lavorando per adattare il suo modulo proprio al giovane calciatore brasiliano. Sottolinea: "Di solito la squadra gioca con il 4-4-2, ma ora il tecnico sta variando verso il 4-3-3". Staremo a vedere quale sarà il futuro di Gabigol con i tifosi dell'Inter che guardano con un occhio d'interesse il calcio portoghese.

