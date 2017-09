Calciomercato Milan/ News, Montella e quella clausola rescissoria da 1.5 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Si continua a parlare sul calciomercato del possibile addio di Vincenzo Montella al Milan. Il tecnico campano infatti potrebbe lasciare il club rossonero già in caso di scivolone nella prossima gara di Serie A contro la Roma di Eusebio Di Francesco. La Gazzetta dello Sport ha sottolineato che Vincenzo Montella ha nel contratto un clausola rescissoria di 1.5 milioni di euro. La prossima estate se dovesse arrivare un club disposto a prendere Vincenzo Montella potrebbe in caso di accordo col tecnico prelevarlo anche contro la volontà del Milan per 1.5 milioni appunto. Servirebbe la stessa da parte del Milan nel caso dovesse rescindere il contratto che scade nel giugno del 2019. Staremo a vedere quale sarà il futuro del tecnico che potrebbe presto lasciare la squadra rossonera. Al momento la società smentisce l'idea di lasciarlo partire, ma sicuramente è sotto gli occhi di tutti che una sconfitta come quella contro la Sampdoria non può di certo essere accettata.

RESCISSO IL CONTRATTO CON MARRA

Arriva un'ufficialità per quanto riguarda il calciomercato del Milan che riguarda gli addetti ai lavori. E' stato infatti esonerato il preparatore atletico Emanuele Marra che era uno storico collaboratore di Vincenzo Montella. Su Twitter il tecnico campano ha sottolineato: "Ho pensato a lungo su come poter alzare l'asticella. Partiamo quindi dalla preparazione atletica". Vincenzo Montella ha sottolineato che dopo un'attenta analisi ha fatto le sue prime valutazioni e che ha individuato la preparazione atletica per la quale ha deciso di avviare un nuovo piano che non ha trovato la piena condivisione proprio di Emanuel Marra. Conclude: "Ho deciso con Emanuele Marra a malincuore di interrompere il nostro rapporto professionale e colgo l'occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni al mio fianco". Staremo a vedere chi sarà a prendere il suo posto e se ci saranno delle novità proprio nella giornata di oggi.

