Calciomercato Napoli/ News, contatti avviati con Cavani! (Ultime notizie)

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano". Cantava così Antonello Venditti, forse lo faranno anche i tifosi del Napoli. Perché Edinson Cavani si prepara a diventare nuova star del calciomercato e il club azzurro sogna di riabbracciare il figliol prodigo. Dopo le scaramucce con Neymar il Matador è passato all'artiglieria pesante, senza farsi di certo mancare la voce piccata e la rabbia per determinate situazioni che si stanno venendo a creare con l'arrivo di mister 222 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Ok Diario pare che ci sia stato un contatto tra le parti con Edinson Cavani che sarebbe davvero molto felice di tornare al Napoli dopo l'avventura translapina. Di certo sarebbe un colpo da novanta per il Napoli che però dovrebbe sostenere un ingaggio veramente al di fuori della portata economica della società gestita da Aurelio De Laurentiis. Sognare però si può e di certo farlo non è proibito.

SI VA VERSO L'ASTA PER FEDERICO CHIESA

Con l'addio di Federico Bernardeschi e Nikola Kalinic diventa fondamentale per la Fiorentina il ruolo di Federico Chiesa che però sta andando al di là di ogni più rosea aspettativa segnando gol bellissimi che fanno tornare in mente suo papà Enrico. L'amore tra il popolo viola e il classe 1997 era già scoccato l'anno passato, ma non è detto che durerà per sempre. Anzi secondo il Corriere Fiorentino pare che nella sessione di calciomercato della prossima estate nascerà una vera e propria asta per il giovane folletto viola. Pare che non solo il Napoli sia sulle sue tracce, ma che si siano interessati in maniera concreta a Chiesa anche Juventus, Inter, Bayern Monaco e Monaco. Il club toscano intanto si vorrebbe cautelare facendo rinnovare al ragazzo il contratto fino al 2022 in modo di avere più potere qualora decidesse di cederlo sul calciomercato. Il Napoli lo segue ormai da tempo e già durante l'estate appena terminata ha provato diversi affondi trovando però sempre la porta sbarrata.

