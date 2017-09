Calciomercato Roma/ News, serve un difensore a Di Francesco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

L'infortunio di Hector Moreno potrebbe portare la Roma a rivedere qualcosa nei piani del calciomercato di gennaio. Serve assolutamente un difensore centrale per rinforzare un reparto che al momento è un po' in difficoltà. Eusebio Di Francesco sta lavorando molto per sistemare la difesa, con un cambiamento di modulo che sta dando nuovamente spazio a Federico Fazio. A gennaio però potrebbe arrivare un nuovo centrale, forte e di spessore. Tra i nomi c'è quello di Clement Langlet calciatore seguito sempre con grande interesse dal direttore sportivo Monchi. Attenzione però perché sono diversi anche i nomi importanti che potrebbero arrivare nella capitale. Non si calmano le voci che portano anche ad Andrea Ranocchia che potrebbe rinforzare un reparto al momento con la coperta un po' corta. Servono giocatori di qualità che sappiano giocare la palla a terra per il modo in cui intende il calcio l'ex allenatore del Sassuolo. Un eventuale recupero precoce di Hector Moreno non pregiudica comunque l'idea che possa arrivare un altro difensore centrale.

MALCOM MOLTO VICINO AL RINNOVO

La Roma ha inseguito a lungo sul calciomercato l'esterno offensivo Malcom. Il classe 1997 brasiliano del Bordeaux però sembra vicinissimo al rinnovo di contratto come riporta Mercato365.com. Si parla di un prolungamento fino al 2021 rispetto all'attuale accordo fino al 2020. Il calciatore carioca è cresciuto nelle giovanili del Corinthians prima che ad appena diciannove anni è passato al Bordeaux dove in Ligue 1 ha collezionato 54 presenze e segnato anche dieci reti. Giocatore rapido e dotato di grande intelligenza tattica può saltare l'uomo con grande facilità anche grazie alla progressione, ma non solo. Vanta infatti un tiro violento da fuori e la possibilità di essere decisivo anche in fase di interdizione. L'ipotesi di rinnovo contrattuale non sposta la possibilità di vederlo partire verso Roma nella sessione estiva di calciomercato, ma sicuramente lievita il valore del suo cartellino.

