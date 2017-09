Calciomercato Inter/ News, Vilhena ancora nel mirino (Ultime notizie)

Gary Medel - La Presse

Ormai da molto tempo sul calciomercato l'Inter segue con attenzione Tonny Vilhena del Feyenoord. Giocatore rapido e dotato di grande qualità ha disputato una buona partita martedì contro il Napoli nonostante la sconfitta del suo club. Di questo ha parlato il giornalista Mikos Gouka, che lavora per AD Sportwereld in Olanda, ai microfoni di Calciomercato.it. A questi non è piaciuta la prova di Vilhena contro il Napoli in una gara comunque giocata al di sotto delle aspettative da tutto il Feyenoord. Ha poi aggiunto: "Il ragazzo è stato seguito in passato sia dall'inter che dalla Sampdoria. E' un calciatore davvero forte ed è pronto per approdare in Premier League o in Serie A. Posso paragonarlo a Jorginho del Napoli e in futuro sicuramente giocherà in una grande squadra". L'Inter continua a pensarci e non è detto che non ci possa essere un altro assalto magari già nella sessione di gennaio.

CRITICHE PER MEDEL IN TURCHIA

Tra le cessioni più sofferte da parte dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato c'è stato sicuramente Gary Medel. In questi anni difficili il pitbull cileno è stato un punto fermo, giocando indifferentemente in difesa o a centrocampo. E' passato al Besiktas dove però fino a questo momento non ha convinto. Il giornalista Cagri Davran del Fanatik, quotidiano turco, ha sottolineato: "Gary Medel è arrivato al Besiktas, ma il tecnico ha deecdiso di non buttarlo subito nella mischia per non cambiare l'undici tipo. Dopo il ko di Adriano però ha iniziato a giocare". Il giornalista ha spiegato che non è stato felice di essere fuori, ma che ora la situazione è tranquilla. Servirà tempo per ambientarsi ed esplodere, ma di sicuro è stato un acquisto davvero molto importante per quanto riguarda il Besiktas con l'Inter che però avrebbe fatto bene a trattenerlo per avere un'opportunità di peso in più anche in mezzo.

