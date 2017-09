Calciomercato Juventus/ News, duello tra United e Real per Paulo Dybala (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Paulo Dybala ieri sera contro l'Olympiakos non ha segnato e non ha nemmeno giocato molto bene, ma non si può pretendere che anche un fuoriclasse come la Joya possa essere sempre il migliore in campo. Fatto sta che nella prossima sessione di calciomercato potrebbero esserci delle offerte molto importanti per lui anche se la sensazione è che la Juventus non abbia nessuna intenzione di lasciarlo partire anche perché gli ha affidato la maglia numero 10 e ripetere quanto accaduto con Paul Pogba potrebbe essere anche fuori luogo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo però sarà un duello testa a testa tra il Manchester United di José Mourinho e il Real Madrid di Zinedine Zidane che vorrebbero andare a prendere un calciatore in grado di spostare gli equilibri. Mourinho stima tantissimo Dybala e lo vedrebbe molto bene vicino a Romelu Lukaku, dall'altra parte il Real Madrid potrebbe sostituire uno tra Cristiano Ronaldo e Gareth Bale.

SCATTA L'ASTA PER JANKTO

Tra i calciatori che scalderanno il prossimo calciomercato italiano c'è anche una sorpresa. Sono tantissimi i club che seguono da vicino la crescita del centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto. Nonostante le grandi difficoltà affrontate dalla squadra di Luigi Delneri in questo inizio di campionato il centrocampista si sta imponendo dimostrando di essere un ragazzo di grandissima qualità. Secondo il Daily Mirror pare che il Milan e l'Everton siano davvero molto interessate al calciatore. I rossoneri avevano provato a comprare Jankto nell'ultimo giorno dell'ultima sessione di calciomercato trovando la porta chiusa da parte della società friulana. La Juventus segue Jankto da diverso tempo e ha con la società dei Pozzo una via preferenziale. Da sempre sull'asse Torino-Udine si sono conclusi affari importanti, negli ultimi anni basti pensare agli affari che hanno portato a Torino nell'ordine Mauricio Isla, Kwadwo Asamoah e Roberto Pereyra.

