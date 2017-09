Calciomercato Milan/ News, Montella confermato per ora (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Si è parlato molto del calciomercato degli allenatori in casa Milan dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa a Genova contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Qualcuno infatti aveva ventilato l'ipotesi dell'esonero di Vincenzo Montella, considerato colpevole di un inizio di stagione quanto meno altalenante. Secondo quanto riportato da Premium Sport però non ci sarà un'imminente cambio tecnico in casa rossonera. Al momento sono tutti sotto esame da parte della proprietà e non solo Vincenzo Montella ma anche la dirigenza soprattutto nelle persone di Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone che da poco hanno rinnovato fino al 2020. Di certo una società molto importante che ha investito tantissimo sul calciomercato deve ambire a qualcosa di più che a un alternarsi tra belle vittorie e qualche sconfitta pesante contro avversari che lottano anche per traguardi minori di quelli che il Milan si è prefissato.

RIMPIANTO KUCKA

Al Milan manca evidentemente un centrocampista che potrebbe arrivare dalla sessione di calciomercato di gennaio. Si è parlato moltissimo del vice Franck Kessié sempre costretto a partire titolare, con poche possibilità di rifiatare. E' così che potrebbero sorgere anche dei rimpianti per il fatto che qualche calciatore in estate è stato ceduto forse un po' troppo a cuore leggero. Calciomercato.com sottolinea come la stampa turca abbia sottolineato l'acquisto di Juraj Kucka come il migliore del calcio turco del 2017. Il giocatore ha avuto un impatto molto importante sul campionato anche grazie al suo dinamismo oltre a una cattiveria agonistica fuori dalla norma. Di certo a Vincenzo Montella uno come Juraj Kucka farebbe molto comodo soprattutto in partite spigolose come quella che il club meneghino ha perso al Luigi Ferraris contro una Sampdoria che ha corso molto di più.

