Calciomercato Napoli/ News, Chelsea e Liverpool su Ghoulam che si libera a zero (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Il rischio di vedere Faouzi Ghoulam svincolarsi a zero all'inizio del calciomercato estivo 2018 diventa giorno dopo giorno sempre più concreto. Il terzino algerino del Napoli dal primo febbraio si può accordare con chi vuole senza dover chiedere nulla al suo club. In queste ultime settimane si è parlato molto della possibilità di vedere il calciatore rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis, ma per ora la firma non è ancora arrivata. Secondo quanto riportato dal The Sun pare che sul calciatore ci sia il fortissimo pressing da parte di Chelsea e Liverpool su di lui con la possibilità di piazzare un colpo importante a parametro zero. Ghoulam infatti al momento insieme ad Alex Sandro della Juventus e Marcelo del Real Madrid viene considerato tra i terzini mancini più forti del mondo. Staremo a vedere se nelle prossime settimane arriverà una novità in un senso oppure in quello totalmente opposto.

CRAGNO SUL POSSIBILE APPRODO IN AZZURRO

Si continua a parlare molto del ruolo del portiere per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Tra i tanti nomi fatti per il dopo Pepe Reina, in scadenza giugno 2018, c'è anche quello di Alessio Cragno che dopo un grande campionato in Serie B al Benevento è tornato a fare il titolare in Serie A con la maglia del Cagliari come accaduto anche qualche anno fa. Il portierino ha parlato a Videolina, sottolineando: "Interessamento di calciomercato del Napoli? Solo rumors. E' inutile commentarli finché non c'è nulla di concreto". Il ragazzo ha parlato anche della prossima sfida che vedrà i sardi andare in casa del Napoli per giocare una gara molto importante vista la serie di sconfitte accumulate in questo ultimo periodo. Cragno è un portiere forte, giovane e dai grandi margini di miglioramento. Staremo a vedere se il Napoli davvero lo porterà in azzurro. Sta di fatto che ne sentiremo parlare ancora molto.

© Riproduzione Riservata.