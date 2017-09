Calciomercato Roma/ News, Pellegrini e Gonalons due facce dell'ultima sessione (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini - La Presse

Qarabag-Roma ci ha mostrato le due facce dell'ultimo calciomercato da una parte Lorenzo Pellegrini dall'altra Maxime Gonalons. Se il primo ha propiziato il gol di Kostas Manolas giocando una grande partita, il secondo ha sofferto la fisicità degli azeri mandando in porta Pedro Henrique per il gol che ha riaperto la partita. Al momento i due rappresentano i poli opposti della medaglia giallorossa. Da un lato quello che sta facendo bene e si rivela un calciatore utile per continuare a crescere, dall'altra un ragazzo spaesato che ancora non si è ambientato e ogni volta che scende in campo rischia anche di combinare qualche errore grossolano. Di sicuro la squadra giallorossa può fare affidamento su tanti centrocampisti di ottimo valore, ma il rischio è quello di ritrovarsi un Maxime Gonalons un po' fuori condizione e che per crescere deve assolutamente giocare con continuità. Staremo a vedere quali saranno le decisioni di Eusebio Di Francesco.

NOSTALGIA SALAH

Mohamed Salah è stata la grande cessione dell'estate di calciomercato della Roma di Eusebio Di Francesco. Un addio voluto direttamente dall'egiziano che al Liverpool di Jurgen Klopp si sta facendo trovare pronto, dimostrando di essere finalmente all'altezza della Premier League dopo le grandi difficoltà incontrate con la maglia del Chelsea ancor prima delle esperienze in Italia con Roma e Fiorentina. Nonostante questo sia Salah che il suo agente sono rimasti davvero molto legati all'ambiente giallorosso con il procuratore dell'egiziano che su Twitter ha voluto sottolineare in vista di Qarabag-Roma: "Di certi colori non ti puoi mai spogliare". Fatto sta che la Roma da parte sua in questo momento di difficoltà anche per tanti problemi fisici sta sentendo molto l'assenza di un ragazzo sempre in grado di saltare l'uomo e di puntare la porta. Un calciatore che ad Edin Dzeko sta mancando davvero molto.

