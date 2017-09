Calciomercato Inter/ News: Donsah piace seriamente, servono 10 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Godfred Donsah - La Presse

L'Inter è pronta nella prossima sessione di calciomercato a mettere le mani su un centrocampista che ha dimostrato di essere davvero di ottimo livello. Si tratta di Godfred Donsah, un ragazzo classe 1996 nato in Ghana e pronto a dimostrare di essere da top club. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che il calciatore sia osservato da vicino anche per quanto riguarda le prossime partite del Bologna di Roberto Donadoni. Per prenderlo poi non serve nemmeno una cifra impossibile perché con dieci milioni di euro si acquista un calciatore che ha anche ampi margini di miglioramento. Staremo a vedere se nella prossima sessione di calciomercato l'Inter proverà già l'affondo, magari acquistando il calciatore e lasciandolo parcheggiato al Bologna. Questo anche perché in Inghilterra si sono accorti di lui e diversi club della Premier League sarebbero pronti anche a fare un'offerta molto importante.

JACOBELLI SU MILAN SKRINIAR

Sicuramente il punto di forza dell'Inter di questo inizio stagione è una difesa cementata dall'arrivo nel calciomercato dell'ultima estate di Milan Skriniar dalla Sampdoria. Il roccioso difensore ha dimostrato di essere un ragazzo di personalità che si completa con il brasiliano Joao Miranda. Sicuramente è stato questo il colpo di calciomercato più importante della sessione estiva del club nerazzurro. Di questo ha parlato Xavier Jacobelli a Sky Sport: "L'anno scorso la difesa era un colabrodo, mentre quest'anno anche con l'arrivo di Milan Skriniar il reparto è diventato veramente solido. In più l'Inter ha uno dei migliori portieri della categoria e cioè Samir Handanovic. Può contare poi anche su una maggiore copertura del centrocampo". Nato a Ziar nad Hronom l'11 febbraio del 1995 è stato pescato dalla Sampdoria un anno fa nello Zilina e in blucerchiato ha dimostrato di essere un calciatore davvero di assoluto livello.

