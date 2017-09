Calciomercato Juventus/ News, proposta importante per Pietro Pellegri del Genoa (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Pietro Pellegri - La Presse

Il Genoa sembra pronto a fare un'offerta decisamente importante che potrebbe scuotere il calciomercato per Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 del Genoa piace moltissimo ai bianconeri ormai da tantissimo tempo, ma di lui si sono accorti anche tanti altri club importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che il club campione d'Italia sia pronto a fare un'offerta importante e non solo nella cifra fissa da proporre, ma soprattutto nei tanti bonus inseriti nell'affare. Difficile capire se però i bianconeri arriveranno ad accontentare la pretesa esosa del Grifone di circa quarantacinque milioni di euro. Su Pellegri ci sono anche le due milanesi, Milan e Inter, oltre ai club più importanti della Premier League. Di certo è difficile trovare un calciatore classe 2001 così forte e chissà quanto potrà crescere ancora. Questo inizio di carriera fa sperare per lui in un futuro da top player.

LEALI E KASTANOS ANCORA RIMANDATI?

Nella gara Lazio-Zulte Waregem sono stati due i calciatori di proprietà dei bianconeri scesi in campo. La Juventus infatti nell'ultima sessione di calciomercato ha ceduto in prestito al club belga i cartellini di Nicola Leali e quello dell'esterno offensivo cipriota Kastanos. Il portierino ex Brescia ha giocato anche una buona partita e di certo non poteva molto sui gol di Caicedo e Ciro Immobile, dimostrando buone caratteristiche quando ha effettuato alcune parate da grande interprete. L'esterno d'attacco è stato veramente anonimo ed è questo probabilmente il rimpianto della Juventus che lo aveva visto giocare veramente bene nella Primavera allenata da Fabio Grosso. L'anno scorso per il ragazzo arrivò il prestito al Pescara senza riuscire a imporsi nonostante un piede importante e la qualità di quelli che sanno saltare davvero molto bene l'avversario. Staremo a vedere se per i due ci sarà un futuro in bianconero anche se gli anni passano e l'idea è che questi due calciatori alla fine saranno ceduti a titolo definito.

