Calciomercato Milan/ News, il sogno dei tifosi è Carlo Ancelotti (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Carlo Ancelotti - La Presse

Il sogno dei tifosi del Milan è il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dopo che il calciomercato di tutta Europa è stato scosso dal suo esonero al Bayern Monaco in seguito al pesante 3-0 subito dal Paris Saint German in Champions League. Ancelotti è inutile negarlo ma ha un rapporto speciale con il Milan a cui ha fatto alzare al cielo due Champions League di cui una quella indimenticabile contro la Juventus nella notte dell'Old Trafford di Manchester del 2003. La vittoria allo scadere contro il Rijeka non ha sicuramente lasciato felici i tifosi del club meneghino che sembrano pronti a incitare la società a licenziare proprio Montella per richiamare Ancelotti. Difficile che questo possa accadere subito, ma ci sono buone possibilità che nella prossima stagione, qualora questa andasse male, ci si possa fare un pensierino anche se non c'è da escludere altri ritorni e cioè quello sulla panchina della Juventus o quello alla Roma. Con i bianconeri Ancelotti ha un conto in sospeso, in due anni e mezzo in bianconero non ha vinto niente ma è stato molto sfortunato. La Roma invece Ancelotti l'ha conosciuta da giocatore ma mai da allenatore.

ANDRÈ SILVA DEVE GIOCARE

Sei gol in sei partite per André Silva che non è riuscito ancora a giocare molto in Serie A, in campionato infatti Vincenzo Montella ha deciso di preferirgli spesso Nikola Kalinic e Patrick Cutrone tanto che il nuovo acquisto di calciomercato ha collezionato appena due presenze. Sicuramente al gara Milan-Rijeka ha detto molte cose, tra cui quella che André Silva deve giocare di più. Il lusitano è costato dal porto circa quaranta milioni di euro, firmando anche un ingaggio davvero molto importante. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime giornate quando sarà importante per i rossoneri dare un segnale al campionato. Di certo André Silva ha tutto per essere devastante in campionato, rapido e dotato di grande tecnico può fare la differenza grazie a velocità e una tecnica al di fuori della norma. Staremo a vedere se Montella già da domenica contro la Roma, in un match delicatissimo, gli darà la possibilità di partire dal primo minuto.

© Riproduzione Riservata.