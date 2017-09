Calciomercato Napoli/ News, Inglese arriverà a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

L'infortunio di Arkadiusz Milik ha sicuramente velocizzato l'ascesa di Roberto Inglese che era stato acquistato nell'ultima sessione di calciomercato per poi essere lasciato parcheggiato al Chievo Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che sia già scritto il passaggio di Roberto Inglese in azzurro nel calciomercato di gennaio con il club allenato di Maurizio Sarri che non avrebbe nessun problema nel convincere il club clivense. Roberto Inglese è un calciatore dotato di una buona fisicità che può tornare utile per dare ricambi offensivi anche per le caratteristiche totalmente diverse rispetto agli altri calciatori che sono presenti nella rosa della squadra azzurra. Staremo a vedere se Roberto Inglese avrà la possibilità di trovare spazio o gli toccherà ripercorrere le stesse orme di Leonardo Pavoletti che in azzurro è passato senza praticamente mai scendere in campo.

ANCORA VOCI SU ALESSIO CRAGNO

Alessio Cragno nell'ultima sessione di calciomercato è stato accostato al Napoli anche se poi alla fine non si è concretizzato l'affare. Il portiere era stato preso in considerazione, dopo la splendida stagione giocata al Benevento, per l'eventuale addio di Pepe Reina a un passo dal Paris Saint German. Ne ha parlato Giuseppe Amisani ai microfoni di Radio Punto Zero sottolineando: "Il Napoli è vero che ha chiesto Alessio Cragno al Cagliari con Giulini che però ha rifiutato perché vuole goderselo. E così ha deciso di blindarlo". Il giornalista ha specificato poi che Cragno è stato davvero bravo a non perdersi d'animo quando poteva anche uscire dal palcoscenico importante del calcio italiano dopo una stagione deludente in Serie A con la maglia del Cagliari allora allenato da Zdenek Zeman. Fece molto male con la maglia del club sardo dove ora però si è rilanciato.

