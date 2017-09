Calciomercato Roma/ News, Manolas a un passo dal rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

Kostas Manolas è pronto a legarsi praticamente a vita alla Roma, il difensore greco potrebbe essere il colpo di calciomercato interno da parte del club giallorosso che l'estate scorsa sembrava a un passo dalla cessione del ragazzo allo Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare però che sia pronto un rinnovo importante con un prolungamento dell'accordo attualmente fino al giugno del 2019. Sarà ritoccato verso l'alto anche l'ingaggio che al momento è di 1.9 milioni di euro l'anno. Il calciatore è al centro del progetto di Eusebio Di Francesco con il quale sembra essere tornato quello della prima stagione in giallorosso. Difensore roccioso e dotato di grande fisico può fare la differenza grazie alla sua prestanza fisica e anche al fattore gol visto che come con il Qarabag a volte è pericoloso anche quando sale nell'area avversaria. L'ufficialità potrebbe arrivare anche nelle prossime ore.

RINNOVANO NURA, KEBA E SOPRATTUTTO ANTONUCCI

La Roma ha ufficializzato il rinnovo di tre calciatori giovani ma che erano molto ricercati sul calciomercato. Il vero colpo è quello di aver fatto firmare un contratto quinquennale a Mirko Antonucci che ha segnato anche nell'ultima gara di Youth League e che era cercato almeno da due club inglesi molto importanti, pronti a fare ponti d'oro per portarlo in Premier League. Gli altri due giocatori che hanno rinnovato sono due punti di forza della Primavera di Alberto De Rossi e cioè il terzino Nura e il centravanti Keba accordo per loro fino al 2021. Il primo è stato vittima di un lungo infortunio e da quando è tornato è stabilmente convocato nella rosa della prima squadra, mentre il secondo ha realizzato ben sedici reti nella scorsa stagione. Staremo a vedere quale sarà il futuro di questi calciatori che sicuramente avranno la possibilità di esprimere tutto il loro talento magari anche in prestito ma con un contratto che tutela la Roma in tutto e per tutto.

