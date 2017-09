Calciomercato Inter/ News, clamorosa idea Zaccardo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Pietro Pellegri - La Presse

Anche l'Inter di Luciano Spalletti nella sessione di calciomercato di gennaio si iscriverà alla corsa per i baby talenti del Genoa Pietro Pellegri ed Eddy Salcedo come già fatto dalla Juventus di Massimiliano Allegri e al Milan di Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che la Suning abbia dato disposizione di andare a cercare per le prossime sessione di calciomercato giocatori di grande prospettiva. Il Milan al momento è in vantaggio per i due calciatori dato che nei due ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva l'agente dei due ragazzi, Giuseppe Riso, è stato visto a Casa Milan. La Juventus però è quella che più ha portato avanti il discorso con la società Genoa con la quale negli ultimi anni ha trattato in serie gli acquisti di Stefano Sturaro, Rolando Mandragora e per ultimo Tomas Rincon. L'Inter non demorde e punta con attenzione i due calciatori per gennaio prossimo.

CLAMOROSA IDEA ZACCARDO

Tuttosport sottolinea come l'Inter possa a sorpresa andare a puntare Cristian Zaccardo tra gli eroi che portò in Italia la Coppa del Mondo nel 2006 ma ormai da tempo lontano dalla condizione migliore. Il calciatore è svincolato e può per questo essere ancora acquistato ed inoltre essere considerato un possibile colpo vantaggioso. L'Inter di Luciano Spalletti è a corto di calciatori per il reparto offensivo e Zaccardo offrirebbe la possibilità di giocare sia da terzino destro che da centrale. C'è però anche da dire che prossimo al compimento dei trentasei anni il calciatore non gioca uan stagione importante da protagonista dal 2012/13 quando era al Parma. Passato per Milan, Carpi e Vicenza infatti non è riuscito a trovare continuità anche per una serie infinita di infortuni. Tuttosport cita anche gli altri svincolati Kolo Touré, Belkalem, Adejo e Diakite che però non sono sicuramente all'interno di quelli che sono i parametri stabiliti dall'Inter.

