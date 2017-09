Calciomercato Juventus/ News, assalto a Jankto a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Jakub Jankto - La Presse

La strada da Udine a Torino, sponda bianconera, l'hanno fatta tantissimi giocatori nel passato ultimi Kwadwo Asamoah e Roberto Pereyra. Il prossimo potrebbe essere Jakub Jankto, centrocampista che nell'ultima sessione di calciomercato è stato seguito con grandissimo interesse da parte del Milan di Vincenzo Montella che avrebbe voluto acquistarlo dopo la cessione al Torino di Mbaye Niang. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che sia la Juventus che il Milan proveranno un assalto nel calciomercato di gennaio, anche se pare che l'Udinese non sia disposta a farlo partire a metà stagione. Il calciatore viene valutato dai friulani 20 milioni di euro ed è molto polivalente visto che può giocare indifferentemente da interno destro o sinistro con la possibilità da adattarlo all'occorrenza anche come esterno di centrocampo. I bianconeri ci stanno facendo un pensierino e potrebbero presto anche giocarsi la carta del connazionale Pavel Nedved.

SANE PROVA A CONQUISTARE LA PRIMAVERA

C'è grande curiosità per la Primavera di Alessandro Dal Canto che ha preso in eredità il posto di Fabio Grosso e punta a fare bene con i baby bianconeri. La squadra ha perso Moise Kean che è stato ceduto in prestito al Verona, ma proprio dai gialloblù è arrivato quello che potrebbe essere il nuovo crack. MondoPrimavera sottolinea come Adam Sane possa essere davvero il calciatore in grado di fare la differenza. E' arrivato in bianconero in prestito con diritto di riscatto e si porta in dote ben dodici reti segnate in ventitré presenze con l'Under 17 del Verona. Giocatore agile e dotato di un gran tiro da fuori può fare la differenza soprattutto palla a terra, anche se ha nel sangue il colpo di testa. Staremo a vedere se anche Massimiliano Allegri si accorgerà di lui e magari gli darà la chance di farsi vedere in prima squadra.

