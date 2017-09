Calciomercato Milan/ News, servono 30 milioni per Pellegri del Genoa (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pietro Pellegri - La Presse

Il Milan ha messo nel mirino ormai da tempo l'attaccante del Genoa Pietro Pellegri, dotato di grande personalità e in grado nell'ultima stagione di attirare diverse sirene su di sé. Dotato di grande personalità nonostante sia appena un 2001 piace anche alla Juventus e all'Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport pare che Enrico Preziosi, patron del Genoa, abbia fiutato l'affare e valuti attorno ai trenta milioni di euro il cartellino del calciatore di cui quindici di parte fissa e gli altri divisibili in vari bonus. Il Milan ci sta pensando e nonostante abbia fatto già notevoli investimenti non si tira indietro dall'ipotesi di poter andare a prendere il calciatore il prima possibile. Difficile capire se Pietro Pellegri possa davvero passare al Milan nel calciomercato di gennaio, più realistico che venga acquistato e in caso lasciato in prestito al Genoa.

IL TRABZONSPOR INSISTE PER SOSA

Chi ha pagato più di tutti la rivoluzione estiva del Milan è stato sicuramente il Principito Josè Sosa. Questi nonostante abbia fatto un'ottima stagione l'anno scorso è finito sul calciomercato, cercato da numerosi club turchi e ancora acquistabile visto che proprio in Turchia il calciomercato risulta ancora aperto. Secondo quanto riportato da GazzaMercato pare che infatti il Trabzonspor non abbia perso dal suo mirino il calciatore che sicuramente nutre molti estimatori per quanto fatto con la maglia del Besiktas. Il club aveva offerto un triennale da cinque milioni al calciatore che aveva detto di no a questa proposta. Al Milan erano invece stati proposti sei milioni di euro. Nelle ultime ore sarebbero andati avanti i contatti con il procuratore del ragazzo che probabilmente potrebbe rivalutare un'offerta eventualmente rialzata. Difficile capire se con le tempistiche si riuscirà a fare tutto in meno di una settimana.

© Riproduzione Riservata.