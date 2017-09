Calciomercato Roma/ News, Castan rinnova per partire a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

Leandro Castan paradossalmente va verso il rinnovo anche se nella prossima sessione di calciomercato di gennaio potrebbe lasciare la Roma. Il centrale brasiliano alla fine è rimasto nella capitale, ma solo perché non è stata trovata una situazione che rendesse comoda la sua partenza. Il ragazzo così è rimasto da separato in casa anche se non ha ovviamente nessun problema con la società giallorossa che ha dimostrato di tenere molto alla persona prima che al calciatore. Il direttore di Calciomercato.it Eleonora Trotta ha sottolineato: "Leandro Castan è in odore di rinnovo fino al 2020 e l'ingaggio verrà spalmato per agevolare la sua cessione nel calciomercato di gennaio. A giorni ci sarà l'incontro con la Roma". Non mancano le società che potrebbero essere interessate al calciatore che sarebbe pronto a tornare a giocare in Brasile. Staremo a vedere quali saranno le novità nelle prossime ore.

CURIOSITÀ PER CENGIZ UNDER

C'è grande curiosità per uno degli acquisti della sessione di calciomercato chiusa da poco dalla Roma. Si tratta del giovane turco Cengiz Under che durante l'estate si è dimostrato giocatore di grande talento, ma che deve sicuramente crescere a livello di personalità e fisicamente. Ne ha parlato l'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca ai microfoni di VG Radio dove ha sottolineato: "L'acquisto della Roma che mi ha sorpreso di più è stato quello di Cengiz Under. Sono curioso di vederlo. Tecnicamente è un calciatore davvero molto valido, ma bisognerà vedere quali saranno i suoi tempi di ambientamento. Gli altri sono in linea con la qualità della squadra ed è solo questione di metodi dell'allenatore". Sicuramente Cengiz Under è un calciatore tecnico e dotato di grande fantasia, staremo a vedere se riuscirà a imporsi nel nostro calcio. Troverà un tecnico in grado di dare molto spazio ai giovani come ha già fatto in passato.

