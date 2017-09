Calciomercato Inter/ News, Skriniar ha fatto di tutto per farsi raggiungere da Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Patrik Schick - La Presse

E' un momento questo in cui il calciomercato è un po' fermo, ma in cui emergono anche alcune sorprese legate a quello che poteva essere e non è stato. Tra i calciatori che l'Inter ha corteggiato a lungo c'è stato anche Patrik Schick che è passato dalla Sampdoria alla Roma. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che Milan Skriniar, che dal club blucerchiato era passato all'Inter a inizio sessione, abbia provato a pressare per farsi raggiungere proprio da Schick. I due infatti hanno un grandissimo rapporto d'amicizia e Skriniar ha sottolineato come si trovasse bene a Milano e con Luciano Spalletti. Tutto poi alla fine però è dipeso da Massimo Ferrero che ha accettato l'offerta più alta di Monchi e compagni, costretto a rigettare quella del club meneghino. A parità di proposte economiche probabilmente ora Schick avrebbe indosso una casacca nerazzurra. Staremo a vedere se la voce in futuro sarà confermata dai diretti interessati.

CALCIOMERCATO INTER, MARCELINO SU KONDOGBIA

In estate una delle trattative di calciomercato più complicate per l'Inter è stata quella legata alla cessione di Geoffrey Kondogbia. Alla fine si è concluso tutto con uno scambio di prestiti con il Valencia che ha portato in nerazzurro il terzino portoghese Joao Cancelo ancora mai visto a causa di un infortunio che si trascina dietro da tempo. Per i due sono in piedi dei diritti di riscatto completamente slegati tra di loro. Di Kondogbia ha parlato a lungo il suo nuovo allenatore al Valencia Marcelinho, che ha commentato in maniera positiva il suo approdo in nerazzurro. Ha così spiegato: "Geoffrey Kondogbia è un calciatore molto importante per la squadra. Sta avendo un ottimo rendimento. Starà fuori per un po', ma spero e credo che per una partita questo non si noti". Il suo impatto positivo al Valencia fa pensare come le tante difficoltà nel trovare un calciatore di peso in mezzo per Luciano Spalletti non possa portare a qualche rimpianto nei confronti dell'ex Siviglia e Monaco.

