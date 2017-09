Calciomercato Juventus/ News, Chiellini e Alex Sandro pronti al rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe mettere a segno due colpi di calciomercato molto importanti con il rinnovo del contratto di due calciatori fondamentali negli schemi di mister Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che siano pronti a prolungare il loro rapporto con i bianconeri Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Se per il centrale questo sembrava solo essere una pura formalità invece per il brasiliano era tutto più complicato. Su Alex Sandro c'erano infatti sia il Chelsea che il Manchester City. Se i Citizens hanno puntato su Raphael Guerrero per sostituire l'infortunato Mendy invece i blues sarebbero pronti a fare ponti d'oro per arrivare al calciatore. Il brasiliano ex Porto è pronto a rinnovare il contratto fino al 2022 per legarsi alla Juventus ancora a lungo. Alex Sandro in bianconero è molto felice, ha giocato una finale di Champions League e presto ne vorrebbe disputare un'altra stavolta provando a vincerla.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SPINAZZOLA SI SCUSA COI TIFOSI DELL'ATALANTA

Leonardo Spinazzola era a un passo da ritornare alla Juventus nell'ultima sessione di calciomercato, cosa che farà alla fine del prestito tra un anno ma che avrebbe voluto anticipare dato il pressing dei bianconeri per averlo. Alla fine è rimasto a Bergamo e prima della sfida proprio contro i bianconeri allo stadio Atleti Azzurri d'Italia ha deciso di tornare su quanto accaduto e lo ha fatto tramite il sito ufficiale del club nerazzurro. Spinazzola ha sottolineato: "Voglio scusarmi con tutti i tifosi dell'Atalanta, con il club e con i compagni. Lo avevo già fatto personalmente a inizio settembre perché so quello che fanno e quello che hanno fatto. Io non volevo far passare il messaggio di non avere rispetto nei confronti di tutta la città e darò sempre il mio massimo per questa maglia come ho sempre fatto". Ovviamente le parole arrivano prima di una sfida contro il suo futuro e il passato, importante mettere i punti sulle i perché domani Leonardo Spinazzola sarà ancora un avversario.

© Riproduzione Riservata.