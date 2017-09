Calciomercato Milan/ News, Porrà: Ancelotti? Nel breve non accadrà nulla (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Carlo Ancelotti - La Presse

L'esonero di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco ha infiammato le fantasie di calciomercato di numerosi tifosi, soprattutto quelli del Milan che vedono Vincenzo Montella già confinato nel passato se ci fosse la possibilità di tornare a Carletto. Di questa situazione ne ha parlato Giorgio Porrà ai microfoni di Sky Sport sottolineando che ha sentito i rumors di queste ultime ore e si è fatto una sua idea. Spiega: "Ancelotti non può non ingolosire presidenti non felicissimi dei propri allenatori. Credo che nel breve non accada nulla, gli allenatori devono essere liberi di lavorare in tranquillità". Se succederà qualcosa servirà del tempo, al momento le cose sono ferme. Porrà completa con una sua impressione: "Credo che Carlo Ancelotti senta un po' una piccola seduzione che arriva da Roma". L'ipotesi infatti che con un eventuale fallimento di Eusebio Di Francesco arrivi in giallorosso è una cosa che si sta valutando già da queste ore anche se come dice Porrà i tecnici come quello della squadra capitolina devono essere lasciati liberi di lavorare in pace.

CALCIOMERCATO MILAN, CANDELA SU RODRIGUEZ

Sicuramente uno degli acquisti più importanti dell'ultima campagna di calciomercato del Milan è quel Ricardo Rodriguez che ha dato spessore tecnico alla corsia mancina dei rossoneri. Lo svizzero è partito molto forte, andando subito a segno nella gara di debutto in Europa League e disputando diverse gare di livello. Su di lui si è espresso uno che in carriera è stato davvero un grandissimo terzino sinistro, Vincent Candela. Il francese ex Roma e Udinese ha parlato ai microfoni di Milan Tv, sottolineando: "Ricardo Rodriguez è davvero molto bravo tecnicamente. Gioca sempre a testa alta e questo è molto importante per il suo ruolo. Ultimamente si vedono molti meno giocatori in quel ruolo. E' un ottimo calciatore anche se come il Milan qualche volta ha avuto difficoltà". Secondo Candela il calciatore del Milan diventerà un grande calciatore. Conclude: "E' vero che il Milan non è abituato male con gente come Paolo Maldini, ma piano piano Rodriguez può diventare davvero un grande calciatore".

