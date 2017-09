Calciomercato Napoli/ News, Ghoulam a un passo dal rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Questa volta ci siamo, Faouzi Ghoulam pare davvero vicino al rinnovo con il Napoli. Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere una virata importante e decisiva con il terzino sinistro che pare pronto a firmare un contratto da cinque anni da 2.5 milioni a stagione come riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato dal sito pare poi che il Napoli inserirà nel contratto una clausola rescissoria da 35/36 milioni di euro valida però solo per l'estero dopo l'esperienza del passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il calciatore negli ultimi giorni era stato più volte accostato a club inglesi di livello importante come il Liverpool e il Chelsea. Al momento il terzino algerino è uno dei migliori del mondo nel suo ruolo e potrebbe diventare una vera e propria bandiera della squadra campana, continuando a sfrecciare sulla corsia mancina.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CARNEVALI TORNA A PARLARE DI BERARDI

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Napoli ha cercato con insistenza di prendere Domenico Berardi dal Sassuolo senza riuscirci. Di questo è tornato a parlare l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di TMW Radio. Questi ha sottolineato che il club neroverde si è posto l'obiettivo di trattenere i giocatori più importanti e che questo non è stato facile. Specifica: "Non parlo solo di Domenico Berardi, ma anche di Politano, Duncan, Acerbi per i quali sono arrivate offerte importanti". Il dirigente ha sottolineato come Berardi sia uno dei migliori talenti in circolazione e quanto sia importante per il club che gioca al Mapei Stadium. Conclude: "Ci piacerebbe potesse diventare una nostra bandiera. Volevamo prendere Duvan Zapata dal Napoli, ma non c'erano i presupposti per farlo sul piano economico. Il Napoli voleva una opzione su Berardi, ma era una trattativa slegata da Zapata e noi non volevamo vincolarci".

