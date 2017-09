Calciomercato Roma/ News, Fabregas strizza l'occhio a Florenzi e scattano le voci (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Cesc Fabregas - La Presse

Il calciomercato in questo momento vive un po' di apatia per la fine della sessione estiva e la troppa lontananza da quella di riparazione di gennaio. Per questo ogni minimo segnale può scatenare rumors e aprire possibili scenari futuri. E' così che nelle ultime ore si è riaperta la voce del possibile passaggio dal Chelsea alla Roma del centrocampista spagnolo Cesc Fabregas. Una possibilità che era stata ventilata già diverse volte in passato e con il calciatore che sarebbe perfetto per far crescere la qualità della squadra a disposizione di Eusebio Di Francesco. Ieri Alessandro Florenzi ha risposto ai vari tweet dei tifosi sul canale ufficiale della Roma, sottolineando che uno dei calciatori a cui da sempre si ispira per svariati motivi è proprio Cesc Fabregas che milita nella squadra inglese allenata da Antonio Conte. Proprio lo stesso Fabregas sul suo profilo di Twitter in un italiano fluente ha scritto: "Sei un grande amico, ci vediamo presto", clicca qui per il tweet. Cosa avrà voluto dire con quella frase? Cosa avrà lasciato intendere sottolineando che i due si vedranno presto? Staremo a vedere.

CALCIOMERCATO ROMA, NAINGGOLAN PERDE IL BELGIO E CAMBIA ARIA?

Radja Nainggolan ormai stabilmente rimane fuori dalla lista dei convocati del Belgio e sicuramente il calciatore non è felice di questo anche perché rischia di saltare l'appuntamento col Mondiale. E' così che questo scatena delle voci di calciomercato che lo potrebbero vedere partire già nella sessione di calciomercato di gennaio. Il ragazzo si mormora che non sia felice di essere tornato a giocare da interno di centrocampo, anche perché in questo modo sta mancando l'appuntamento col gol diventato praticamente un vizio nella scorsa stagione. Radja Nainggolan è un giocatore molto importante e presto potrebbe vestire una maglia davvero molto importante. Staremo a vedere se il club giallorosso cederà alla fine alle richieste che arrivano soprattutto dalla Premier League. Antonio Conte sarebbe felicissimo infatti di prenderlo con sé in un Chelsea che spera di provare a vincere la Champions League dopo il successo in campionato.

