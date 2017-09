Calciomercato Inter/ News, la Juventus insiste per Brozovic a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Marcelo Brozovic - La Presse

Marcelo Brozovic è stato tra i calciatori dell'Inter che nell'ultima sessione di calciomercato è stato molto vicino alla cessione. Il giocatore nerazzurro però ha molti estimatori, prima fra tutti la Juventus. Massimiliano Allegri infatti apprezza molto il centrocampista croato che considera un perfetto alter ego al suo Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che l'Inter a gennaio andrà a prendere un difensore centrale dopo che sono stati analizzati i profili degli svincolati che non coinvolgono proprio. Con un calciatore che entra ce ne sarà un altro che invece uscirà e cioè appunto Marcelo Brozovic, giocatore dotato di grande tecnica e abile a muovere la palla molto rapidamente giocando sempre di prima. Sicuramente però negli ultimi anni il croato ha trovato qualche difficoltà di troppo in nerazzurro anche perché non ha praticamente mai avuto continuità.

RETROSCENA GALATASARAY SU ANSALDI

Cristian Ansaldi è stato ceduto al Torino nell'ultimo giorno di calciomercato dopo che il club granata aveva ceduto Davide Zappacosta al Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riporta Sporcope.com però sul calciatore ex Genoa e Zenit San Pietroburgo ci sarebbe stato il forte interesse del Galatasaray che aveva virato su di lui dopo le difficoltà per arrivare a Kwadwo Asamoah della Juventus. I bianconeri infatti non avevano lasciato partire il ghanese dopo che l'Atalanta aveva respinto l'assalto a Leonardo Spinazzola. Il club turco aveva nutrito la speranza di prendere propro il terzino argentino, rimanendo molto deluso poi dal suo passaggio al Torino. Sicuramente è un retroscena interessante che ci dimostra come il calcio turco guardi con grande interesse al nostro campionato dove venivano monitorati proprio i due terzini in questione. Staremo a vedere se Ansaldi parlerà anche della sua volontà e se sarebbe stato felice di vestire la maglia giallorossa del club di Istanbul.

