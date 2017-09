Calciomercato Juventus/ News, affondo per Emre Can già a gennaio? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus pensa davvero a fare un colpo di calciomercato importante già a gennaio quando secondo il Daily Express proverà il tutto per tutto per Emre Can del Liverpool. Il centrocampista tedesco di origine turca piace molto ai bianconeri e l'amministratore delegato Beppe Marotta non ha fatto niente per nasconderlo. Dalla parte del club sei volte campione d'Italia c'è poi anche il contratto del ragazzo che scade nel giugno del 2018, un fattore che può essere decisivo. Infatti il club inglese potrebbe accettare un'offerta anche non proprio esosa pur di non perderlo a parametro zero. Dal canto suo Emre Can pare aver già fatto capire la sua intenzione di trasferirsi a Torino dove sarebbe perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri. Il giocatore idealmente andrebbe a rimpiazzare il suo connazionale Sami Khedira che potrebbe essere così libero di andare a chiudere la carriera negli Stati Uniti d'America.

L'EMPOLI DICE NO PER TRAORE

Sono tanti i calciatori che la Juventus ha trattato nell'ultima sessione di calciomercato ha trattato ma non è riuscita a prendere e tra questi ci sono anche diversi giovani. Secondo quanto rivelato dal Tirreno pare infatti che il club bianconero abbia offerto tre milioni di euro all'Empoli per il giovanissimo Hamed Junior Traore, ricevendo però un secco no dalla società retrocessa in Serie B. Il club toscano infatti è convinto di poter monetizzare ancora di più da questo giovane talento nelle prossime sessioni di calciomercato. Traore è un trequartista classe 2000 della Costa d'Avorio, giocatore rapido e dotato di un grandissimo piede. Sicuramente quello che colpisce sono gli ampi margini di miglioramento di un ragazzo che non ha raggiunto ancora la maggiore età. I bianconeri ci vedono lungo e così hanno provato a fare un affare sorprendendo chi magari da tempo lo seguiva e non aveva provato l'affondo. Purtroppo stavolta però non ci sono riusciti.

