Calciomercato Milan/ News, scout rossoneri a vedere Danilo Pantic (Ultime notizie)

Mbaye Niang - La Presse

Il Milan sta cercando di andare ad ampliare la sua rosa anche tramite l'acquisto di tanti calciatori giovani e di talento. Finita una sessione di calciomercato piena di colpi importanti ora i rossoneri stanno lavorando al futuro. Secondo quanto riportato da MilanNews la stampa serba avrebbe visto degli scout del Milan presenti a seguire la sfida tra Under 21 Serbia-Gibilterra. Nel mirino c'è Danilo Pantic esterno classe 1996 che è di proprietà del Chelsea e gioca in prestito al Partizan. Di sicuro può essere un calciatore utile per il futuro, dotato di grande ritmo e anche velocità. A ventuno anni il ragazzo ha ancora grandissimi parametri di miglioramento che potrebbero permettere al Milan di raggiungere un calciatore che in futuro potrebbe essere un top player. Se i rossoneri vuole prenderlo però dovrà fare molto in fretta perché su di lui ci sono davvero moltissimi club importanti che da tempo lo tengono sotto osservazione.

LA LETTERA D'ADDIO DI NIANG

E' finita in maniera amara l'avventura di Mbaye Niang al Milan che è stato ceduto negli ultimi giorni di calciomercato al Torino. Il Milan aveva fatto di tutto per spingerlo ad andare a giocare nella Russian Premier League allo Spartak Mosca per poi ritrovarsi a dover fare un passo indietro e accettare la volontà del calciatore. Il saluto di Mbaye Niang però è stato piuttosto risentito con parole che hanno lasciato tutti un po' di sorpresa. Così Niang ha scritto su Instagram: "Ero un bambino quando cinque anni fa arrivavo a Milano per la prima volta. Essere un calciatore del Milan era sempre stato e sempre lo sarà ''speciale''. Il gol in Coppa Italia contro la Reggina, la Serie A, il trio delle creste, il palo preso a Barcellona, gli anni della Champions e quelli deludenti. E' arrivato però il momento di staccarmi da questo mondo meraviglioso. Ci sono tanti motivi, ci sarebbe molto da dire, ma oggi voglio solo dire grazie, per quello che mi avete dato per quanto mi avete dato per tutto. I miei tentennamenti dipendevano dal fatto che avrei voluto scegliere il mio destino io e con calma. Mi dispiace sia finita in questo modo. Il Milan e i milanisti avranno sempre spazio nel mio cuore, nonostante tutto. Oggi inizia una nuova avventura e ho una voglia infinita di indossare la maglia del Torino. Grazie al Presidente Cairo, al direttore Petrachi e al mister che hanno deciso di portarmi qui", clicca qui per il post. E' sicuramente un Niang molto risentito, che però ringrazia il Milan e lascia col sorriso sulle labbra e magari qualche rimpianto per quello che poteva essere e non è stato.

© Riproduzione Riservata.