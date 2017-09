Calciomercato Napoli/ News, l'agente di Giaccherini: all'ultimo richiesta anche dal Chievo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Emanuele Giaccherini - La Presse

Chi doveva partire e alla fine è rimasto al Napoli, al termine dell'ultima sessione di calciomercato, è Emanuele Giaccherini. L'esterno d'attacco, reinventato interno di centrocampo da Antonio Conte ai tempi della Juventus, è stato sulle prime pagine del calciomercato a lungo. Si è parlato soprattutto della Fiorentina per lui, ma i viola non erano l'unico club che l'avevano cercato nella sessione estiva. Di questo ha parlato il suo procuratore Furio Valcareggi al Corriere di Verona a cui ha svelato quanto accaduto nell'ultima giornata di calciomercato. Sottolinea: "Me lo aveva chiesto in prestito Romairone. Emanuele Giaccherini avrebbe accettato volentieri il Chievo Verona, ma non si è fatto niente perché il Napoli non era disposto a pagare parte dell'ingaggio". Staremo a vedere quanto spazio avrà nella squadra di Maurizio Sarri. Sicuramente però per Giaccherini, in caso di mancato utilizzo, a gennaio si tornerà a parlare di cessione.

PARLA L'AGENTE DI MERET

Per la porta del Napoli si è parlato a lungo nell'ultima sessione di calciomercato del giovanissimo Alex Meret. Il talentino di proprietà dell'Udinese è esploso alla Spal dove l'anno scorso ha contribuito in maniera decisiva alla promozione nella massima categoria. Quest'anno alla fine è rimasto a Ferrara per giocare da titolare la sua prima stagione in Serie A. Del suo presente e del futuro ha parlato il suo agente Andrea Pastorello ai microfoni di TuttoJuve. Questi ha sottolineato: "Alex Meret piace a tutti e non è una novità. E' tra i tre portieri del futuro del nostro paese. Meret piace a tutti, ma con la Juventus non c'è mai stata una trattativa. La nostra scelta è stata quella di rimanere ancora un nanno alla Spal per continuare un percorso di crescita importante". Sarà interessante vedere se tra un anno nel post Pepe Reina il club campano tornerà su Meret con la Juventus ormai defilata dopo aver deciso di puntare sull'ex Roma Szczesny.

