Calciomercato Roma/ News, Manolas vicino al rinnovo? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

Nella sessione estiva di calciomercato Kostas Manolas era stato davvero molto vicino dal lasciare la Roma, praticamente a un passo dallo Zenit San Pietroburgo dove poi è volato da Roberto Mancini il centrocampista Leandro Paredes. Poi si era a lungo parlato anche della possibilità di vederlo giocare nella Juventus di Massimiliano Allegri. Ora però è cambiato tutto e con la cessione di Antonio Rudiger al Chelsea è proprio il greco ad essere diventato il leader della difesa di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport pare che la Roma infatti stia lavorando a un rinnovo con adeguamento del contratto che va in scadenza nel giugno del 2019. Al momento Manolas guadagna due milioni di euro e presto potrebbe arrivare a meritarsi un ingaggio nettamente migliore. Si parla di un accordo che dovrebbe essere ratificato entro il mese di settembre quando ci sarà un incontro tra le parti nel quale si potrebbe arrivare addirittura alla firma.

VAINQUEUR CEDUTO ALL'ANTALYASPOR

La Roma ha perfezionato ieri un'operazione di calciomercato in uscita. E' infatti stato ceduto ai turchi dell'Antalyaspor il centrocampista William Vainqueur per una cifra attorno ai 500mila euro. Il portale turco Milliyet.com.tr ha sottolineato poi come oggi il calciatore firmerà un triennale con la sua nuova squadra. Va poi ricordato che il calciomercato turco sarà aperto ancora per diversi giorni e quindi la Roma per questo ha potuto effettuare una cessione. Il centrocampista turco di Neuilly-sur-Marne classe 1988 era arrivato in giallorosso dalla Dinamo Mosca nell'estate del 2015 su precisa indicazione all'epoca di Rudi Garcia che seguì l'anno scorso in prestito all'Olympique Marsiglia. Sicuramente è un giocatore di buon carisma e tecnica, ma in una Roma che ha puntato su Maxime Gonalons e Lorenzo Pellegrini non c'era più spazio per lui. Staremo a vedere come si comporterà in Turchia dove probabilmente sarà titolare inamovibile.

