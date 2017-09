CALCIOMERCATO INTER/ News, Zaccardo: verrei di corsa in nerazzurro, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Negli ultimi giorni si è parlato, dopo la chiusura del calciomercato, di un Inter pronto a studiare la lista degli svincolati per completare la difesa con un centrale vista la carenza nel ruolo. Si è fatto il nome anche di Cristian Zaccardo reduce da alcune esperienze non troppo entusiasmanti in Serie B. L'ex calciatore della nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 ha parlato a SportMediaset durante la trasmissione 4-4-2, sottolineando: "Sono svincolato, ma mi sento bene e mi sto allenando con continuità. Spero in una chiamata per giocare ancora un po' ad alti livelli. A oggi non c'è nulla di ufficiale ma se dovesse capitare di andare in una grande squadra come l'Inter sarebbe davvero qualcosa di fantastico". Cristian Zaccardo porterebbe sicuramente grande esperienza al reparto nerazzurro anche se è alla fine della sua carriera e probabilmente non avrebbe la possibilità di offrire un rendimento costante come un titolare.

GABIGOL NELLA LISTA DELLA CHAMPIONS

Tra i calciatori che l'Inter ha ceduto in questa sessione di calciomercato c'è anche Gabriel Barbosa Almeida noto come Gabigol. Il brasiliano era arrivato per una cifra molto importante appena un anno fa dal Brasile, ma non era riuscito ad ambientarsi in nerazzurro con tre allenatori che si sono alternati sulla panchina dell'Inter che non gli avevano dato fiducia. Ora al Benfica Gabigol proverà a rilanciarsi e avrà la grande occasione di giocare anche in Champions League. Infatti il club lusitano ha deciso di inserirlo nella lista della Champions League che giocherà nel girone A con Manchester United, Basilea e Cska Mosca. Staremo a vedere poi se in base a questa stagione il calciatore brasiliano sarà riscattato oppure se il calciatore tornerà in nerazzurro nella prossima stagione. Sicuramente il calciatore avrà la possibilità di giocare con continuità con il Benfica e se potrà mettere in mostra tutto il suo talento.

