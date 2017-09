Calciomercato Juventus/ News, al lavoro per il rinnovo di Alex Sandro (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

Alex Sandro nell'ultima sessione di calciomercato è stato una vera e propria ossessione per il Chelsea di Antonio Conte che ha provato in tutti i modi a portarlo a Londra. Questi hanno trovato la forte opposizione della Juventus che ha blindato il calciatore, considerato fondamentale per l'undici titolare di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che i bianconeri stiano lavorando con grande intensità in questi giorni per prolungare il contratto del calciatore brasiliano ex Porto. I bianconeri vorrebbero prolungare il suo contratto dal 2020 al 2022 aumentando l'ingaggio da 3 a 5 milioni di euro. Al momento non si sa se il calciatore sia pronto ad accettare o voglia cambiare magari in futuro club. Sicuramente però alla Juventus si trova bene e vede il suo futuro in bianconero altrimenti in estate avrebbe deciso di premere per andare a giocare in Premier League.

BIANCONERI SU RAFINHA

Tra i calciatori di cui nell'ultimo calciomercato si è parlato molto c'è anche Rafinha del Barcellona che è stato accostato sia alla Juventus che al Milan. Il ragazzo poi alla fine è rimasto al Barcellona dove però sta trovando poco spazio e per questo avrebbe deciso di cedere. Secondo Mundo Deportivo pare che il Barcellona abbia deciso di cedere il calciatore per farlo giocare con continuità. Di certo né la Juventus né il Milan sarebbero disposti a prenderlo in prestito, ma è possibile che si sviluppi un'offerta simile a quella che ormai quattro stagioni fa aveva portato in bianconero Alvaro Morata. Lo spagnolo arrivò per una cifra importante in bianconero, ma il Real Madrid si riservò il diritto di riacquistarlo, praticamente al doppio, dopo due stagioni. La Juventus così ebbe l'opportunità di avere in rosa un calciatore di grande livello e poi di guadagnare dalla sua cessione per averlo valorizzato. Staremo a vedere se Rafinha diventerà un calciatore importante nelle prossime sessioni di calciomercato.

