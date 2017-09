Calciomercato Milan/ News, visionati Reine-Adelaide e Burke (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Leonardo Bonucci - La Presse

Il Milan ha condotto una campagna di calciomercato molto importante, alla ricerca di giocatori di altissimo livello ma con un occhio anche ai giovani più promettenti sparsi in giro per l'Europa. Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti a Premium Sport pare che i rossoneri abbiano messo nel mirino alcuni giocatori davvero molto interessanti in estate. Il primo è Oliver Burke che è passato dal Lipsia al West Bromwich Albion per circa ventidue milioni di euro, mentre il secondo è Jeff Reine-Adelaide dell'Arsenal centrocampista del 1998. Entrambi potrebbero essere degli obiettivi per il futuro anche se il primo è passato ormai al West Bromwich Albion e difficilmente andrà via subito o magari per una cifra ancor superiore di quella spesa dal club inglese. Staremo a vedere se nelle prossime sessioni di calciomercato i rossoneri proveranno ancora a puntare questi due giovani calciatori per il futuro.

PASQUALIN ENTUSIASTA DEL CALCIOMERCATO ROSSONERO

Il Milan ha fatto un calciomercato molto interessante e sta lavorando per tornare grande. Sicuramente il club rossonero proverà a lottare in tutte le competizioni dove sarà impegnato. Del calciomercato del Milan ha parlato il noto agente Claudio Pasqualin ai microfoni di MilanNews.it, che ha sottolineato: "Il Milan ha fatto il miglior calciomercato possibile e tra tutte le squadre i rossoneri hanno sicuramente vinto la palma d'oro. Ovviamente non è scontato che chi vince il titolo del calciomercato poi vada a vincere lo Scudetto, ma il Milan si è mosso molto tempestivamente. Vedremo poi cosa accadrà nel corso della stagione". Pasqualin ha sottolineato che André Silva è un po' troppo giovane e che si dovrà vedere dalla concorrenza di Patrick Cutrone. Kalinic viene considerato un ottimo calciatore, ma non è spietato come Andrea Belotti. Bonucci poi è anche un calciatore di grande valore.

