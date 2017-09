Calciomercato Napoli/ News, preoccupazione per il passaggio di Insigne alla scuderia Raiola (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne - La Presse

Continuano le voci di calciomercato che riguardano Lorenzo Insigne anche se al momento i tifosi del Napoli per il momento non si devono preoccupare. Nell'ultimo periodo si è rafforzata la possibilità di vedere il calciatore cambiare procuratore e non maglia. Nonostante questo il nome di Mino Raiola preoccupa e non poco i tifosi. Il noto procuratore infatti è abituato a far muovere i suoi calciatori nel calciomercato e questo potrebbe creare dei problemi. C'è però da dire che il presidente Aurelio De Laurentiis si è già pronunciato su questa possibilità, sottolineando che l'eventuale passaggio di Lorenzo Insigne sotto la gestione di Mino Raiola non sarà un problema perché la società continuerà a lavorare sul futuro del calciatore. Intanto il giornalista Pasquale Tina ha sottolineato a Marte Sport Live che la preoccupazione della possibilità di qualche disagio c'è. Staremo a vedere poi come andrà la cosa.

ACCORDO PER BERARDI

Si continua a parlare di calciomercato in casa del Napoli e di quello che poteva essere e non è stato. Si parla di Domenico Berardi e dell'accordo che era vicino davvero molto. L'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni a Tmw Radio sottolineando proprio alcuni particolari in merito a questa ipotetica trattativa. Ha spiegato: "Il Napoli aveva un'intesa di principio per Domenico Berardi. L'accordo sarebbe stato Duvan Zapata più soldi al Sassuolo per l'esterno d'attacco. Il club partenopeo si era avvicinato davvero molto, ma l'operazione non si è materializzata perché mancavano i tempi tecnici". Sicuramente sarebbe stato un acquisto importante per il Napoli che a lungo ha cercato un altro calciatore per il reparto offensivo che così avrebbe avuto un'altra scelta importante. Staremo a vedere se il Napoli ritornerà su Domenico Berardi magari già nel calciomercato di gennaio.

