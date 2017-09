Calciomercato Roma/ News, ag.Barreca: importante offerta dai giallorossi per lui (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Antonio Barreca - La Presse

Tra gli obietti sfumati di calciomercato della Roma c'era sicuramente il terzino del Torino Antonio Barreca. Il ragazzo è stato però trattenuto dai granata che non hanno accettato di lasciarlo passare. Il procuratore, Marcello Bonetto, ha parlato ai microfoni di ToroNews ammettendo l'interesse dei giallorossi: "Le voci di calciomercato non erano solo voci. Da parte della Roma c'è stata un'offerta concreta effettiva e anche estremamente importante. Essere al centro dell'attenzione di una società del genere e di un allenatore come Eusebio Di Francesco, che lo aveva chiesto in prima persona, non può che fare piacere. Siamo comunque felici anche di essere rimasti a Torino". Non è detto che la Roma non possa tornare sul calciatore che magari sarà un obiettivo importante nella sessione di calciomercato di gennaio o ancor di più in quella dell'estate prossima quando sarà evidente cosa funziona e no nella rosa costruita dal direttore sportivo Monchi.

CASTAN VERSO IL RINNOVO

La Roma ha deciso di rinnovare il contratto del brasiliano Leandro Castan con un preciso obiettivo di calciomercato. Il centrale classe 1986 infatti è in scadenza nel 2019 e prolungare l'accordo di una stagione potrebbe rendere più forte la Roma in caso di cessione già a gennaio. Con l'arrivo di Hector Moreno e lo spostamento al centro di Juan Jesus infatti Leandro Castan è un esubero di lusso. Va detto poi che il calciatore nell'ultima a Torino ha avuto davvero poco spazio e che probabilmente una cessione renderebbe felici tutti. In questa calda estate 2017 non è stato facile completare l'affare, anche se c'è da dire che ci sono state diverse situazioni interessanti. Per quanto riguarda il contratto di Castan la Roma avrebbe proposto di spalmare gli attuali 2.6 milioni l'anno percepiti con il calciatore che sarebbe pronto ad accettare perché conscio che questo favorirebbe una sua cessione a gennaio.

