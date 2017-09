Calciomercato Inter/ News, Squinzi: difficile immaginare Berardi nerazzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Domenico Berardi - La Presse

Tra gli obiettivi di calciomercato non troppo nascosti dell'Inter c'è ormai da tantissimo tempo il nome di Domenico Berardi del Sassuolo. Giocatore rapido e dotato di ottima qualità è un ragazzo di sicuro affidamento che ha davanti a sé ancora tanta strada da percorrere. Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, non nasconde però le sue impressioni e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport sottolinea: "In realtà non c'è mai stato un veto nei confronti dell'Inter per Domenico Berardi. Voglio però essere sincero e cioè che io da tifoso del Milan farei fatica a vederlo con certi colori". Squinzi non ha mai negato la sua fede rossonera, anche se questo non ha creato mai dei problemi professionali, perché la sua squadra si è dimostrata sempre all'altezza battendo anche non troppo di rado la squadra rossonera. Al momento il club più vicino a Domenico Berardi sembra essere il Napoli che in estate è stato vicino al suo acquisto.

ZEMAN VOLEVA BASTONI O VANHEUSDEN

Uno che ci ha sempre visto lungo sui talenti futuro è Zdenek Zeman che in estate ha provato a convincere il presidente del Pescara Daniele Sebastiani a trattare con l'Inter la cessione di alcuni dei suoi talenti. A Il Centro il numero uno del Delfino ha raccontato un aneddoto sulle richieste del tecnico boemo. Spiega: "Volevamo completare la difesa con un acquisto, un centrale. Zdenek Zeman ci aveva chiesto uno tra Bastoni e Vanheusden che però sono rimasti all'Atalanta e all'Inter". Alessandro Bastoni è un centrale di Casalmaggiore classe 1999 che l'anno passato ha debuttato in Serie A con la maglia dell'Atalanta e che in estate è stato acquistato dall'Inter, ma lasciato parcheggiato a Bergamo. Zinho Vanheusden con Bastoni condivide il ruolo di centrale e l'anno di nascita, ma è un belga dotato di caratteristiche diverse. Sicuramente per entrambi quello di Pescara sarebbe stato un percorso di maturazione importante, ma alla fine si è scelto di procedere per gradi.

