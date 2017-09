Calciomercato Juventus/ News, sempre più Emre Can per i bianconeri! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus è sempre più interessata all'acquisto di Emre Can calciatore del Liverpool che va in scadenza a giugno prossimo. I bianconeri hanno provato in estate a prenderlo dal club allenato da Jurgen Klopp trovandosi però la porta chiusa davanti. Ora non possono che aspettare gennaio e capire se il ragazzo andrà via davvero a parametro zero o no. Secondo quanto riportato da TalkSPORT pare che il calciatore piaccia molto anche a Chelsea e Manchester United, ma anche che il centrocampista avrebbe voglia di provare l'avventura italiana. I bianconeri sarebbero disposti anche a versare una cifra importante nel calciomercato di gennaio al Liverpool pur di non perderlo. A quel punto la squadra di Jurgen Klopp potrebbe anche decidere di lasciarlo andare, persa ogni speranza di rinnovare il suo contratto. Il ragazzo ha dimostrato di essere in uno straordinario periodo di forma, aprendo la sua Premier League con prestazioni veramente sontuose.

LICHTSTEINER VERSO IL BESIKTAS

Stephan Lichtsteiner non ha digerito la seconda esclusione di fila dalla lista della Champions League e non è da escludere che possa andare via in questi ultimi giorni del calciomercato turco. Piace infatti moltissimo al Besiktas che secondo quanto riportato da SportItalia sarebbe pronto a offrire un biennale con opzione per il terzo anno da tre milioni di euro al calciatore. La Juventus sapeva di questa possibilità e si è cautelata con l'arrivo dallo Schalke 04 del forte difensore tedesco Benedikt Howedes che nato da centrale ha giocato con ottimi risultati anche da terzino destro, ruolo che ha ricoperto nel Mondiale del 2014 vinto con la maglia della Germania sulle spalle. La situazione rimane delicata e i bianconeri devono capire presto cosa vuole fare Lichtsteiner. Di certo se non fosse stato escluso dalla lista della Champions League tutto sarebbe stato diverso. Va ricordato inoltre che Massimiliano Allegri ha schierato da titolare l'ex Lazio in entrambe le due prime partite di Serie A anche se non aveva ancora a sua disposizione proprio Howedes arrivato dopo la gara disputata a Marassi.

