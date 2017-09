Calciomercato Milan/ News, i rossoneri proveranno il colpo Badelj a parametro zero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, José Sosa - La Presse

Il Milan ha messo da tempo nel suo mirino di calciomercato il centrocampista croato della Fiorentina Milan Badelj. Questi ha un contratto in scadenza nel giugno del 2018 e secondo La Gazzetta dello Sport non rinnoverà il suo accordo con la società toscana. Per questo il Milan sta già pensando a provare il colpo a parametro zero. Ovviamente al momento non si può trattare col ragazzo che però da febbraio, se non dovesse firmare un accordo con la società allenata da Stefano Pioli, può decidere dove giocare dal primo luglio in poi. Il club meneghino e il centrocampista ex Amburgo hanno già avuto degli approcci in passato e di sicuro per Badelj al Milan sarebbe davvero una grande occasione, soprattutto se questi dovessero centrare la qualificazione in Champions League. Non è da escludere però che possa arrivare anche un'offerta per il centrale nel calciomercato di gennaio tramite il versamento di una cifra simbolica visto che il calciatore sarà a sei mesi dalla scadenza.

SOSA VERSO IL TRABZONSPOR

Questa potrebbe essere la volta buona per il passaggio di José Sosa al Trabzonspor. In Turchia tutti si ricordano delle grandi prove del Principito con la maglia del Besiktas ed è per questo che il calciomercato ancora aperto del paese dell'est Europa non si è fermato di fronte ai primi rifiuti del calciatore. Secondo quanto riporta Calciomercato.com ci sarebbe un accordo totale tra il Milan e il Trabzonspor che avrebbe accettato l'offerta da 5.5 milioni di euro per il cartellino dell'argentino arrivato in rossonero nell'estate del 2016. Sosa ritroverebbe il centrocampista slovacco Juraj Kucka con il quale ha giocato proprio al Milan nella scorsa stagione. Le novità ci raccontano di una trattativa ammorbidita dallo stesso calciatore che fino a qualche giorno fa sembrava inamovibile nel dire no alla società turca. Staremo a vedere se nei prossimi giorni si concretizzerà questa possibilità di calciomercato.

