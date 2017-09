Calciomercato Napoli/ News, ecco perché non è arrivato Denis Suarez dal Barcellona (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne - La Presse

Nella sessione estiva di calciomercato del Napoli si è parlato e molto della possibilità di vedere passare in azzurro il centrocampista del Barcellona Denis Suarez. Alla fine non se n'è fatto più niente con il club campano che in mezzo al campo non ha acquistato nessuno. Sono numerose le società che si sono fiondate su di lui comprese le squadre milanesi. Mundo Deportivo riporta un'interessante indiscrezione che ci porta vicino alla possibilità di capire il perché di questo no nei confronti della squadra campana. Pare che dietro a tutto ci sia stato proprio Lionel Messi che avrebbe fatto ferma opposizione per non far partire il forte centrocampista spagnolo. Giocatore dotato di grande ritmo e intelligenza il ragazzo alla fine è rimasto in Liga anche se non trova poi moltissimo spazio. Non è detto che nella prossima sessione di calciomercato non si possa aprire su di lui un nuovo tormentone.

PARLA L'AGENTE DI INSIGNE

Negli ultimi giorni si è parlato molto di calciomercato futuro in casa azzurra con la possibilità di vedere Lorenzo Insigne lontano da Napoli. Questo perché si è vociferato del passaggio del talento campano nella scuderia di Mino Raiola. Di questo ha parlato il suo attuale agente Antonio Ottaiano ai microfoni di Sky Sport 24, sottolineando: "Mino Raiola? Lorenzo è e resta un nostro assistito almeno fino al 2019 salvo una disdetta. Al momento non è cambiato niente. Se così fosse stato avremmo dovuto sapere qualcosa noi per primi". Sicuramente saranno ancora tante le voci che si abbatteranno su Lorenzo Insigne, giocatore di grande qualità che nelle prossime settimane avrà l'opportunità di tornare a giocare da protagonista con il suo Napoli anche in Champions League dove ha sempre dimostrato di essere un talento importantissimo. Questo può essere l'anno della sua definitiva consacrazione, per ora a Napoli non pensano ad altro.

